Що робити, якщо не працює світлофор: у поліції нагадали основні жести регулювальника

Зокрема, водіям варто пам'ятати про основні сигнали, які може подати регулювальник на дорозі. Він подає сигнали за допомогою положення його корпуса, а також жести руками, зокрема з жезлом.

Вони мають такі значення

Регулювальник дорожнього руху стоїть обличчям або спиною до вас. Руки його розведені вбік, опущені донизу, або зігнута перед грудьми права рука з жезлом вліво - це означає, що рух заборонено в усіх напрямках. Це положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора.

Регулювальник стоїть обличчям до вас. Його права рука, що тримає жезл, витягнута вперед, тобто до вас - це значить, що рух заборонено прямо, а праворуч - рух дозволено. Це положення регулювальника означає червоний сигнал світлофора із зеленою стрілкою праворуч.

Рука регулювальника з жезлом піднята вгору. Він стоїть до вас будь-яким боком - цей жест означає, що зараз зміниться рух на перехресті. Таке положення означає "Увага!" і жовтий сигнал світлофора. Автомобілі та пішоходи мають покинути перехрестя, рух транспорту заборонено.

Регулювальник стоїть до вас лівим боком з витягнутою вперед рукою з жезлом - це означає, що дозволяється їхати у будь-якому напрямку: праворуч, ліворуч, прямо, а також розвертатися. Цей сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора.

Якщо регулювальник стоїть лівим боком до вашої машини, а його руки опущені донизу, витягнуті по сторонах або зігнуті й притиснуті до грудей - це означає, що можна їхати прямо або праворуч, спочатку пропустивши пішоходів. Такий сигнал означає зелене світло світлофора, але із забороною повороту ліворуч.