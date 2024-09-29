RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, если не работает светофор: в полиции напомнили основные жесты регулировщика

Иллюстративное фото: украинцам напомнили, какие бывают жесты регулировщика (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

В Украине, согласно правилам дорожного движения, сигналы регулятора имеют преимущество перед сигналами светофоров и требованиями дорожных знаков. Они обязательны для выполнения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Запорожской области.

В частности, водителям следует помнить об основных сигналах, которые может подать регулировщик на дороге. Он подает сигналы с помощью положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом.

Они имеют следующие значения

Регулировщик дорожного движения стоит лицом или спиной к вам. Руки его разведены в сторону, опущены вниз, или изогнутая перед грудью правая рука с жезлом влево – это означает, что движение запрещено по всем направлениям. Это положение регулятора приравнивается к красному сигналу светофора.

Регулировщик стоит лицом к вам. Его правая рука, держащая жезл, вытянута вперед, то есть к вам – это значит, что движение запрещено прямо, а справа – движение разрешено. Это положение регулировщика означает красный сигнал светофора с зеленой стрелкой вправо.

Рука регулировщика с жезлом приподнята вверх. Он стоит к вам любой стороной – этот жест означает, что сейчас изменится движение на перекрестке. Такое положение означает "Внимание!" и желтый сигнал светофора. Автомобили и пешеходы должны покинуть перекресток, движение транспорта запрещено.

Регулировщик стоит к вам левой стороной с вытянутой вперед рукой с жезлом – это означает, что разрешается ехать в любом направлении: вправо, влево, прямо, а также разворачиваться. Этот сигнал регулировщика означает зеленый свет светофора.

Если регулировщик стоит левой стороной к вашей машине, а его руки опущены вниз, вытянуты по сторонам или изогнуты и прижаты к груди – это значит, что можно ехать прямо или справа, сначала пропустив пешеходов. Такой сигнал означает зеленый свет светофора, но с запретом поворота налево.

Ранее РБК-Украина рассказывала о том, как действовать, если ДТП произошло за границей, где другие правила и законы, и приходится на иностранном языке решать ряд проблем. Подробнее - в материале .

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПДРАвтомобильное движениеПолицейские