Что делать, если не работает светофор: в полиции напомнили основные жесты регулировщика

В частности, водителям следует помнить об основных сигналах, которые может подать регулировщик на дороге. Он подает сигналы с помощью положения его корпуса, а также жесты руками, в том числе с жезлом.

Они имеют следующие значения

Регулировщик дорожного движения стоит лицом или спиной к вам. Руки его разведены в сторону, опущены вниз, или изогнутая перед грудью правая рука с жезлом влево – это означает, что движение запрещено по всем направлениям. Это положение регулятора приравнивается к красному сигналу светофора.

Регулировщик стоит лицом к вам. Его правая рука, держащая жезл, вытянута вперед, то есть к вам – это значит, что движение запрещено прямо, а справа – движение разрешено. Это положение регулировщика означает красный сигнал светофора с зеленой стрелкой вправо.

Рука регулировщика с жезлом приподнята вверх. Он стоит к вам любой стороной – этот жест означает, что сейчас изменится движение на перекрестке. Такое положение означает "Внимание!" и желтый сигнал светофора. Автомобили и пешеходы должны покинуть перекресток, движение транспорта запрещено.

Регулировщик стоит к вам левой стороной с вытянутой вперед рукой с жезлом – это означает, что разрешается ехать в любом направлении: вправо, влево, прямо, а также разворачиваться. Этот сигнал регулировщика означает зеленый свет светофора.

Если регулировщик стоит левой стороной к вашей машине, а его руки опущены вниз, вытянуты по сторонам или изогнуты и прижаты к груди – это значит, что можно ехать прямо или справа, сначала пропустив пешеходов. Такой сигнал означает зеленый свет светофора, но с запретом поворота налево.