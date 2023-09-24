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Що робити, якщо потрапили під завали: поради, які можуть врятувати життя

Неділя 24 вересня 2023 08:10
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Що робити, якщо потрапили під завали: поради, які можуть врятувати життя Фото: ілюстроване зображення (Павло Петров)
Автор: Сергій Пишкін

Рятувальники надали корисні поради, а також пояснення про те, як необхідно діяти, якщо після обстрілу опинились під завалами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на роз'яснення ДСНС.

У разі потрапляння під завалами, в першу чергу, важливо не панікувати й пам'ятати про те, що до місця подій вже прямують екстрені служби.

Як поводити себе під завалами?

  • Оцініть ситуацію навколо вас. Якщо немає можливості вибратись самотужки - кличте на допомогу й чекайте на рятувальників;
  • у "хвилину тиші", яку влаштовують рятувальники, щоб почути людей, які перебувають під завалами, необхідно якомога голосніше кричати та подавати сигнали;
  • якщо є можливість зателефонувати - наберіть рідних або ж 101;
  • для визволення потрібен час - спробуйте заспокоїти себе та чекати на допомогу;
  • якщо вас не чують, спершу треба оцінити обстановку навколо;
  • спробуйте обережно вивільнити руки та ноги. Якщо частину тіла притиснуло уламком і звільнити її неможливо - одразу розпочніть масажувати ділянку тіла вище затиснутої. Це потрібно, аби підтримати циркуляцію крові та врятувати кінцівку.

Зокрема важливо не зрушити перекриття чи балки, на яких все тримається, у зв'язку з чим не намагайтесь самотужки розбирати завали навколо себе.

  • якщо вдалось вибратись - огляньте себе на наявність травм чи ран. За можливості надайте собі та іншим людям першу домедичну допомогу;
  • якщо немає сил вибратись самотужки - продовжуйте кликати на допомогу й чекайте на рятувальників;
  • в очікуванні порятунку намагайтеся не отримати переохолодження (якщо поряд є якийсь одяг спробуйте загорнутися в нього).

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ДСНС
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