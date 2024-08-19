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Що робити, якщо поруч йде бій: поради для збереження життя

Фото: як поводитись в епіцентрі стрілецького бою (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Повномасштабна війна Росії проти України продовжується. А тому для українців все ще існує загроза опинитися в епіцентрі стрілецьких боїв у своїх містах та селах.

РБК-Україна з посиланням на публікацію Міноборони розповідає, що робити, якщо вас застав стрілецький бій.

Якщо стрілецький бій застав вас вдома, то найкраще місце, щоб сховатися - ванна кімната або навіть сама ванна. Якщо це неможливо, тоді ляжте на підлогу та прикрийтесь предметами, які здатні захистити від уламків і куль.

Якщо ж ви потрапили під стрілянину на вулиці - впадіть на землю та закрийте голову руками. Ефективним захистом буде будь-який виступ, навіть тротуар, заглиблення в землі або канава. Укриттям також може стати бетонна сміттєва урна або сходинки ганку. Не намагайтеся сховатися за автомобілями або кіосками - вони часто стають мішенями під час бою.

"Де б ви не знаходились, тіло повинне бути у максимально безпечному положенні. Згрупуйтеся, ляжте в позу ембріона. Розверніться ногами у бік стрілянини, прикривши голову руками та відкривши рот, щоб близький вибух не травмував органи слуху. Не рухайтеся, поки стрілянина не вщухне, а постріли не буде чутно протягом 5 хвилин", - радять у Міністерстві оборони.

Якщо ваше житло перебуває в зоні можливих бойових дій - зміцніть вікна (наприклад, клейкою плівкою). Це допоможе уникнути розльоту уламків скла, якщо вікно пошкодиться. Бажано взагалі закрити вікна, наприклад, мішками з піском або масивними меблями.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна розповідало, що робити, якщо ви опинилися під обстрілом з реактивної артилерії.

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Війна Росії проти України