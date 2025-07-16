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Що робити, якщо під час обстрілу почалася пожежа: поради, які можуть врятувати життя

Фото: Пожежа внаслідок ракетного удару (facebook.com/DSNSKyiv)
Автор: Тетяна Веремєєва

Через щоденні російські атаки на територію України зростає ризик виникнення пожеж у житлових будинках.

Як діяти, якщо займання сталося внаслідок обстрілу, розповідає РБК-Україна із посиланням на Київську ОВА.

Під час пожежі важливо дотримуватися чіткого алгоритму дій:

  • негайно викликайте рятувальників та повідомте адресу, кількість поверхів, місце займання, можливу наявність постраждалих і загрозу для інших мешканців;
  • вимкніть електроенергію і перекрийте газ, якщо це можливо;
  • за незначного займання без задимлення використайте вогнегасник або інші засоби пожежогасіння;
  • евакуюйтеся сходами (не користуйтеся ліфтом), допоможіть дітям, людям з інвалідністю та старшим;
  • у разі задимлення рухайтесь пригнувшись, закривши рот і ніс вологою тканиною;
  • якщо евакуація неможлива - ущільніть двері мокрими ганчірками та подавайте сигнали про допомогу.

В ОВА підкреслюють, що знання базових правил може врятувати життя під час надзвичайної ситуації.

Раніше РБК-Україна розповідало, де найкраще ховатися під час повітряної тривоги в місті та селі, з огляду на нову тактику обстрілів і зростаючу потужність ворожих ракет і дронів.

Найбезпечнішими укриттями у місті залишаються бомбосховища, підземні станції метро, паркінги з бетонними перекриттями та підвали. У селі - погреби, підвали, укріплені ями або оглядові ями в гаражах.

Також ми розповідали про небезпечні помилки, яких не можна допускати в укритті під час повітряної тривоги.

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