Що робити, якщо опинився під завалами разом із дитиною: відповідь ДСНС

Відомство пояснило, що представництво Дитячого фонду ООН в Україні та ДСНС радять, що перш за все потрібно переконатися, що дитина не поранена. Далі йому треба допомогти заспокоїтись.

"Приміром, обійміть або візьміть за руку. Також попросіть малюків дихати разом з вами глибоко та повільно", - йдеться у повідомленні від Мінреінтеграції.

Якщо ж під завалами поряд не виявилося води, необхідно попросити дитину затримувати в роті слину і здійснювати рухи, наче вона її жує і ковтає. Це також допоможе заспокоїтися.

Якщо дитина перебуває під завалами одна

У таких випадках необхідно покликати його, щоб зрозуміти, чи у свідомості дитина. Також потрібно запитати у дитини про її самопочуття.

"Постійно підтримуйте з нею зв'язок: розповідайте різні історії та згадуйте спільні радісні моменти. Переконайтеся, що допомога обов'язково прийде", - додали фахівці.