RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что делать, если оказался под завалами вместе с ребенком: ответ ГСЧС

Архивное фото: спасатели дали советы на случай, если вы попали под завал с ребенком (facebook com)
Автор: Дмитрий Браславский

Если человек вместе с ребенком оказался под завалами, нужно соблюдать определенные правила. Важно сохранять спокойствие и поддерживать ребенка разговорами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Ведомство объяснило, что представительство Детского фонда ООН в Украине и ГСЧС советуют, что прежде всего нужно убедиться, что ребенок не ранен. Дальше ему нужно помочь успокоиться.

"К примеру, обнимите или возьмите за руку. Также попросите малышей дышать вместе с вами глубоко и медленно", - говорится в сообщении Минреинтеграции.

Если же под завалами рядом не оказалось воды, необходимо попросить ребенка задерживать во рту слюну и совершать движения, словно она ее жует и проглатывает. Это тоже поможет успокоиться.

Если ребенок находится под завалами один

В таких случаях необходимо позвать его, чтобы понять, в сознании ли ребенок. Также нужно спросить у ребенка о его самочувствии.

"Постоянно поддерживайте с ней связь: рассказывайте разные истории и вспоминайте общие радостные моменты. Убедитесь, что помощь обязательно придет", - добавили специалисты.

Сколько человек пострадало от войны в Украине

В феврале ООН сообщила, что из-за российского вторжения в Украину погибли более 10,5 тысяч человек, почти 20 тысяч получили ранения.

Также комиссия ООН собрала дополнительные доказательства серьезных нарушений и международных преступлений, в том числе военных и потенциально преступлений против человечности, совершенных россиянами на временно оккупированных территориях. МИД Украины отметил шокирующий характер выводов комиссии ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООНГСЧСВойна в Украине