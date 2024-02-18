Що робити, якщо окупанти заселились у ваше житло: поради для українців
Якщо окупанти заселились в житло чи квартиру, українці мають право сповістити правоохоронців про факт захоплення житла. При цьому, зробити це можна у будь-який момент, попри те, коли саме це відбулося.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодару Дмитра Орлова.
"Потерпілий має подати заяву про злочин до Національної поліції або Служби безпеки України. В ній необхідно вказати свої особисті дані й за можливості додати до заяви зібрані документи або відомості про злочин", - розповів він.
Яка інформація може бути у заяві?
- документи, які підтверджують право власності на житло (можна пред’являти як паперові, так і цифрові копії);
- загальне фото помешкання, речей або надати опис їх зовнішнього вигляду (розміри, колір тощо);
- відомі деталі правопорушення (коли та хто зайняв житло, скільки людей там наразі мешкає тощо);
- якщо свідком незаконного заселення виявився сам заявник, бажано надати інформацію щодо порушників (їхня зовнішність, приблизний вік, в чому вони були вдягнуті, імена чи позивні, їхній транспорт);
- за можливості записати та передати правоохоронцям контакти людей, які були свідками злочину.
Як повідомити про злочин?
- звернувшись до Нацполіції за номером 102 (цілодобово) або обравши найближче відділення поліції, адресу та контакти якого можна дізнатися на мапі за посиланням;
- звернувшись до СБУ за номером: (044) 256-99-91 або на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua.
Важливо!
Заяву про злочин можуть подати як самі потерпілі, так і їхні родичі, друзі, знайомі, а також ті, хто став свідком такого випадку.
Заселення окупантів у житло українців
Зазначимо, що окупанти часто заселяються в уцілілі після обстрілу будинки та квартири українців на тимчасово захоплених територіях. Часто вони таким чином розселяють свій особовий склад у тимчасово окупованих містах.
Наприклад, російські війська заселяються в багатоповерхові будинки в Токамаку, де вже мешкають громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.
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