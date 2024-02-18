Що робити, якщо окупанти заселились у ваше житло: поради для українців

Якщо окупанти заселились в житло чи квартиру, українці мають право сповістити правоохоронців про факт захоплення житла. При цьому, зробити це можна у будь-який момент, попри те, коли саме це відбулося.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Енергодару Дмитра Орлова.

"Потерпілий має подати заяву про злочин до Національної поліції або Служби безпеки України. В ній необхідно вказати свої особисті дані й за можливості додати до заяви зібрані документи або відомості про злочин", - розповів він.

Яка інформація може бути у заяві?

документи, які підтверджують право власності на житло (можна пред’являти як паперові, так і цифрові копії);

загальне фото помешкання, речей або надати опис їх зовнішнього вигляду (розміри, колір тощо);

відомі деталі правопорушення (коли та хто зайняв житло, скільки людей там наразі мешкає тощо);

якщо свідком незаконного заселення виявився сам заявник, бажано надати інформацію щодо порушників (їхня зовнішність, приблизний вік, в чому вони були вдягнуті, імена чи позивні, їхній транспорт);

за можливості записати та передати правоохоронцям контакти людей, які були свідками злочину.

Як повідомити про злочин?

звернувшись до Нацполіції за номером 102 (цілодобово) або обравши найближче відділення поліції, адресу та контакти якого можна дізнатися на мапі за посиланням;

звернувшись до СБУ за номером: (044) 256-99-91 або на електронну пошту: callcenter@ssu.gov.ua.

Важливо!

Заяву про злочин можуть подати як самі потерпілі, так і їхні родичі, друзі, знайомі, а також ті, хто став свідком такого випадку.

Заселення окупантів у житло українців

Зазначимо, що окупанти часто заселяються в уцілілі після обстрілу будинки та квартири українців на тимчасово захоплених територіях. Часто вони таким чином розселяють свій особовий склад у тимчасово окупованих містах.

Наприклад, російські війська заселяються в багатоповерхові будинки в Токамаку, де вже мешкають громадянські люди. Очевидно, вони не відходять від своєї вже знайомої тактики "живого щита" і намагаються прикритися людьми на випадок прориву українських сил.