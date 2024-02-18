Что делать, если оккупанты заселились в ваше жилье: советы для украинцев

Если оккупанты заселились в жилье или квартиру, украинцы имеют право известить правоохранителей о факте захвата жилья. При этом сделать это можно в любой момент, несмотря на то, когда именно это произошло.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Потерпевший должен подать заявление о преступлении в Национальную полицию или Службу безопасности Украины. В нем необходимо указать свои личные данные и по возможности добавить в заявление собранные документы или сведения о преступлении", - рассказал он.

Какая информация может быть в заявлении?

документы, подтверждающие право собственности на жилье (можно предъявлять как бумажные, так и цифровые копии);

общее фото помещения, вещей или дать описание их внешнего вида (размеры, цвет и т.п.);

известны детали правонарушения (когда и кто занял жилье, сколько людей там живет и т.д.);

если свидетелем незаконного заселения оказался сам заявитель, желательно предоставить информацию о нарушителях (их внешность, примерный возраст, в чем они были одеты, имена или позывные, их транспорт);

по возможности записать и передать стражам порядка контакты людей, которые были свидетелями преступления.

Как сообщить о преступлении?

обратившись в Нацполицию по номеру 102 (круглосуточно) или выбрав ближайшее отделение полиции, адрес и контакты которого можно узнать на карте по ссылке;

обратившись в СБУ по номеру: (044) 256-99-91 или по электронной почте: callcenter@ssu.gov.ua.

Важно!

Заявление о преступлении могут подать как сами потерпевшие, так и их родственники, друзья, знакомые, а также ставшие свидетелями такого случая.

Заселение оккупантов в жилье украинцев

Отметим, что оккупанты часто заселяются в уцелевшие после обстрелов дома и квартиры украинцев на временно захваченных территориях. Часто они таким образом расселяют свой личный состав во временно оккупированных городах.

Например, российские войска заселяются в многоэтажные дома в Токамаке, где уже живут гражданские люди. По всей видимости они не отходят от своей уже знакомой тактики "живого щита" и пытаются прикрыться людьми на случай прорыва украинских сил.