Що робити, якщо обстріл застав у авто: рятувальники дали українцям поради

Українцям радять дотримуватись ряду правил безпеки у разі, якщо обстріл застав їх в автомобілі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.
Якщо обстріл почався, коли ви їдете в автомобілі, необхідно:
Рятувальники також зазначають, що виїжджати на узбіччя у разі обстрілу небезпечно - там можуть бути вибухонебезпечні предмети.
Нагадаємо, раніше рятувальники радили українцям придбати вогнегасник для будинку, який потрібний на випадок пожежі.
Більш детально про те, як його вибрати, - у матеріалі РБК-Україна.
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