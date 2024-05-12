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Що робити, якщо обстріл застав у авто: рятувальники дали українцям поради

Ілюстративне фото: рятувальники дали українцям поради на випадок, якщо обстріл застав їх у авто (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Українцям радять дотримуватись ряду правил безпеки у разі, якщо обстріл застав їх в автомобілі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій України в Telegram.

Якщо обстріл почався, коли ви їдете в автомобілі, необхідно:

  • не панікувати;
  • попросити водія зупинитись (або зупинитися, якщо ви водій);
  • сховатись у найближчомузаглибленні або лягти на землю;
  • схрестити ноги, прикрити голову руками, заплющити очі та відкрити рот;

Рятувальники також зазначають, що виїжджати на узбіччя у разі обстрілу небезпечно - там можуть бути вибухонебезпечні предмети.

Нагадаємо, раніше рятувальники радили українцям придбати вогнегасник для будинку, який потрібний на випадок пожежі.

Більш детально про те, як його вибрати, - у матеріалі РБК-Україна.

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