Что делать, если обстрел застал в авто: спасатели дали украинцам советы

Напомним, ранее спасатели советовали украинцам приобрести огнетушитель для дома, который нужен на случай пожара.

Более детально о том, как его выбрать, - в материале РБК-Украина.

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