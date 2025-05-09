Що робити, якщо машина застрягла у багнюці: важливі поради водіям

І машини бувають різними, і шини на них, і власне розкислий ґрунт теж буває різним – натомість при всіх цих відмінностях для водія є один алгоритм порятунку.

Засадив машину – що робити?

Перше, що важливо зробити – вчасно помітити, шо на непевній мокрій дорозі машина втрачає швидкість і ось-ось зупиниться. Найчастіше це означає, що ви застрягли, і значить, треба активувати алгоритм порятунку:

Припиняйте тиснути акселератор . Якщо газувати при увімкненій передачі (АКП в режимі D або R), коли машина вже стоїть, ситуація буде тільки погіршуватись. Треба вимкнути передачу і оцінювати ситуацію ззовні;

. Якщо газувати при увімкненій передачі (АКП в режимі D або R), коли машина вже стоїть, ситуація буде тільки погіршуватись. Треба вимкнути передачу і оцінювати ситуацію ззовні; Назад . Переконавшись, що машина ще не лягла "на живіт" (сподіваємось, зрозуміло, що це означає), можна спробувати здати назад по своїй колії. Навіть півметра-метра буде достатньо, щоб отримати великий шанс на успіх;

. Переконавшись, що машина ще не лягла "на живіт" (сподіваємось, зрозуміло, що це означає), можна спробувати здати назад по своїй колії. Навіть півметра-метра буде достатньо, щоб отримати великий шанс на успіх; Починайте штовхати . Якщо машина вже не може виїхати сама, є дуже ефективний прийом – штовхати її руками, допомагаючи колесам при увімкненій передачі. Вперед це робити чи назад – залежить від того, з якого боку перед колесами буде менше грунту, але найчастіше починати варто з задньої передачі. При цьому водієві треба зловити у розкачці один ритм з пасажирами, відпускаючи зчеплення і тиснучи на газ синхронно з помічниками, які штовхають авто;

. Якщо машина вже не може виїхати сама, є дуже ефективний прийом – штовхати її руками, допомагаючи колесам при увімкненій передачі. Вперед це робити чи назад – залежить від того, з якого боку перед колесами буде менше грунту, але найчастіше починати варто з задньої передачі. При цьому водієві треба зловити у розкачці один ритм з пасажирами, відпускаючи зчеплення і тиснучи на газ синхронно з помічниками, які штовхають авто; Продумайте свої дії. Коли після вжитих заходів машина отримає волю і колеса опиняться не в лунках, а на рівній ділянці, не поспішайте продовжувати рух. Треба вирішити, в якому напрямку доцільніше це робити. Якщо брудна ділянка попереду не дуже довга і не критично глибока, можна, здавши ще назад, набрати розгін вперед по власній колії і пробиватись вперед. Причому так можна робити кілька разів, зупиняючись при перших ознаках застрягання і знову здаючи назад для повторення розгону. Проте, може статись, що більш розумним буде задкувати по своїй колії до місця, де вдасться розвернутись, аби шукати кращу дорогу;

Коли після вжитих заходів машина отримає волю і колеса опиняться не в лунках, а на рівній ділянці, не поспішайте продовжувати рух. Треба вирішити, в якому напрямку доцільніше це робити. Якщо брудна ділянка попереду не дуже довга і не критично глибока, можна, здавши ще назад, набрати розгін вперед по власній колії і пробиватись вперед. Причому так можна робити кілька разів, зупиняючись при перших ознаках застрягання і знову здаючи назад для повторення розгону. Проте, може статись, що більш розумним буде задкувати по своїй колії до місця, де вдасться розвернутись, аби шукати кращу дорогу; Шукайте лопату . Якщо ведучі колеса занурилися так, що виштовхати машину не виходить, потрібні інші заходи. Перед усіма чотирма колесами доведеться прокопати доріжки довжиною до 1,0 м, щоб машина таки могла зрушити і набрати розгін для виїзду на твердішу поверхню;

. Якщо ведучі колеса занурилися так, що виштовхати машину не виходить, потрібні інші заходи. Перед усіма чотирма колесами доведеться прокопати доріжки довжиною до 1,0 м, щоб машина таки могла зрушити і набрати розгін для виїзду на твердішу поверхню; Підняти машину. Найгірше, коли машина лежить (майже лежить) днищем на грунті, бо тоді треба буде піднімати ведучі колеса у виритих ними лунках. Для початку можна спробувати встромити під шини коротку дошку, товсті гілки або каміння, і тоді увімкнувши передачу, пробувати наїхати на них. Інший спосіб – виважити колеса домкратом (поставивши його на землю через шматок дошки або кілька гілок) і тоді вже засунути під колесо приготовані гілки чи каміння. Рушати при цьому слід максимально плавно.

Найгірше, коли машина лежить (майже лежить) днищем на грунті, бо тоді треба буде піднімати ведучі колеса у виритих ними лунках. Для початку можна спробувати встромити під шини коротку дошку, товсті гілки або каміння, і тоді увімкнувши передачу, пробувати наїхати на них. Інший спосіб – виважити колеса домкратом (поставивши його на землю через шматок дошки або кілька гілок) і тоді вже засунути під колесо приготовані гілки чи каміння. Рушати при цьому слід максимально плавно. Похід за трактором. В процесі боротьби з багнюкою може настати момент відчаю, і водій вирішить йти шукати буксир. У цьому немає нічого поганого, але варто зрозуміти, що треба буде знайти доволі потужну вантажівку, позашляховик з серйозним приводом 4х4, а то й трактор. Нюанс у тому, що неправильно обраний буксир часто сам застрягає у колії і тоді проблема як мінімум подвоюється.

Коротко

Для впевненої їзди брудними дорогами на автомобілі – причому не тільки легковому! – потрібно як мінімум дві речі: мінімальний комплект позашляхового інвентаря та хоча б базовий досвід. Майте у багажнику міцну лопатку, якою можна рубати невеликі гілки, міцний довгий трос, щільні рукавички і в ідеалі відрізок товстої дошки.

Також варто заздалегідь потренуватись рушати максимально плавно, додатково намагаючись зробити це при мінімально можливих обертах двигуна. І в перші ризиковані поїздки бажано відправлятись не самому, а у складі екіпажу з міцних тілом і духом помічників, які за потреби зможуть підштовхнути машину.

При підготовці статті були використані матеріали "Autobild Всі ведучі" та "ОффРоуд Центр".