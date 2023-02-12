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Що робити, коли припиняються підземні поштовхи: поради ДСНС

Фото: алгоритм дій після землетрусу порадили рятувальники ДСНС (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) порадили, що робити, коли підземні поштовхи землетрусу припиняються, але небезпечна ситуація навколо залишається загрозливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

Землетруси - грізні і небезпечні явища природи, які можливі і на території України, Тож, слушними будуть поради професійних рятувальників Служби порятунку.

Дії після землетрусу

  • Зберігайте спокій, заспокойте дітей і тих, хто отримав психічну травму в результаті землетрусу, оцініть ситуацію.
  • Допоможіть, по можливості, постраждалим, викличте медичну допомогу тим, хто її потребує.
  • Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Будьте дуже обережні, може статися раптове обвалення, загрожує небезпека від витоку газу, від ліній електромереж, розбитого скла.
  • Перевірте візуально (!) стан мереж електро-, газо- та водопостачання.
  • Обов'язково кип'ятіть питну воду, вона може бути забруднена.
  • Перевірте, чи немає загрози пожежі.
  • Не користуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами і не вмикайте їх до того часу, доки не будете впевнені, що немає витоку газу.
  • Не користуйтеся телефоном, окрім як для повідомлення про серйозну небезпеку.
  • Не поспішайте з оглядом місць руйнувань, не відвідуйте зони руйнувань, якщо там не потрібна ваша допомога.
  • Уникайте морського узбережжя, де може виникнути небезпека від морських хвиль, спричинених сейсмічними поштовхами.
  • Будьте готові до повторних поштовхів. Часто вони призводять до додаткових руйнувань.
  • Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, які відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.

Днями РБК-Україна повідомляло, як правильно поводитися під час землетрусу.

Крім того, раніше ми розповідали, що експерти дали прогноз про землетруси в Україні.

Нагадаємо, наскільки ймовірний землетрус у Києві і чи варто боятися руйнувань.

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ДСНС