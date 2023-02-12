Что делать, когда прекращаются подземные толчки: советы ГСЧС

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) посоветовали, что делать, когда подземные толчки землетрясения прекращаются, но опасная ситуация вокруг остается угрожающей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС .

Землетрясения - грозные и опасные явления природы, которые возможны и на территории Украины. Следовательно, советы профессиональных спасателей Службы спасения всегда пригодятся.

На днях РБК-Украина сообщало, как правильно вести себя во время землетрясения.

Кроме того, ранее мы говорили, что эксперты дали прогноз о землетрясениях в Украине.

Напомним, насколько возможно землетрясение в Киеве и стоит ли бояться разрушений.

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