Що робити, коли припиняються підземні поштовхи: поради ДСНС

У Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) порадили, що робити, коли підземні поштовхи землетрусу припиняються, але небезпечна ситуація навколо залишається загрозливою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

Землетруси - грізні і небезпечні явища природи, які можливі і на території України, Тож, слушними будуть поради професійних рятувальників Служби порятунку.

Днями РБК-Україна повідомляло, як правильно поводитися під час землетрусу.

Крім того, раніше ми розповідали, що експерти дали прогноз про землетруси в Україні.

Нагадаємо, наскільки ймовірний землетрус у Києві і чи варто боятися руйнувань.

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