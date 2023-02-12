Що робити, коли припиняються підземні поштовхи: поради ДСНС
У Державній службі з надзвичайних ситуацій України (ДСНС) порадили, що робити, коли підземні поштовхи землетрусу припиняються, але небезпечна ситуація навколо залишається загрозливою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
Землетруси - грізні і небезпечні явища природи, які можливі і на території України, Тож, слушними будуть поради професійних рятувальників Служби порятунку.
Дії після землетрусу
- Зберігайте спокій, заспокойте дітей і тих, хто отримав психічну травму в результаті землетрусу, оцініть ситуацію.
- Допоможіть, по можливості, постраждалим, викличте медичну допомогу тим, хто її потребує.
- Переконайтесь, що ваше житло не отримало ушкоджень. Будьте дуже обережні, може статися раптове обвалення, загрожує небезпека від витоку газу, від ліній електромереж, розбитого скла.
- Перевірте візуально (!) стан мереж електро-, газо- та водопостачання.
- Обов'язково кип'ятіть питну воду, вона може бути забруднена.
- Перевірте, чи немає загрози пожежі.
- Не користуйтеся відкритим вогнем, освітленням, нагрівальними приладами, газовими плитами і не вмикайте їх до того часу, доки не будете впевнені, що немає витоку газу.
- Не користуйтеся телефоном, окрім як для повідомлення про серйозну небезпеку.
- Не поспішайте з оглядом місць руйнувань, не відвідуйте зони руйнувань, якщо там не потрібна ваша допомога.
- Уникайте морського узбережжя, де може виникнути небезпека від морських хвиль, спричинених сейсмічними поштовхами.
- Будьте готові до повторних поштовхів. Часто вони призводять до додаткових руйнувань.
- Дізнайтеся у місцевих органах державної влади та місцевого самоврядування адреси організацій, які відповідають за надання допомоги потерпілому населенню.
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