Что делать, когда прекращаются подземные толчки: советы ГСЧС
В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) посоветовали, что делать, когда подземные толчки землетрясения прекращаются, но опасная ситуация вокруг остается угрожающей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
Землетрясения - грозные и опасные явления природы, которые возможны и на территории Украины. Следовательно, советы профессиональных спасателей Службы спасения всегда пригодятся.
Действия после землетрясения
- Сохраняйте спокойствие, успокойте детей и тех, кто получил психическую травму в результате землетрясения, оцените ситуацию.
- Помогите, по возможности, пострадавшим, вызовите медицинскую помощь нуждающимся.
- Убедитесь, что ваше жилье не получило повреждений. Будьте очень осторожны, может произойти внезапное обрушение, грозит опасность от утечки газа, от линий электросетей, разбитого стекла.
- Проверьте визуально (!) состояние сетей электро-, газо- и водоснабжения.
- Обязательно кипятите питьевую воду, она может быть загрязнена.
- Проверьте, нет ли угрозы пожара.
- Не пользуйтесь открытым огнем, освещением, нагревательными приборами, газовыми плитами и не включайте их до тех пор, пока не будете уверены, что нет утечки газа.
- Не пользуйтесь телефоном, кроме как для уведомления о серьезной опасности.
- Не торопитесь с осмотром мест разрушений, не посещайте зоны разрушений, если там не нужна ваша помощь.
- Избегайте морского побережья, где может возникнуть опасность от морских волн, вызванных сейсмическими толчками.
- Будьте готовы к повторным толчкам. Зачастую они приводят к дополнительным разрушениям.
- Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления адреса организаций, которые отвечают за помощь пострадавшему населению.
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