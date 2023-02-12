ua ru
Вс, 12 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что делать, когда прекращаются подземные толчки: советы ГСЧС

Новина українською →
Украина, Воскресенье 12 февраля 2023 22:16
Что делать, когда прекращаются подземные толчки: советы ГСЧС Фото: алгоритм действий после землетрясения посоветовали спасатели ГСЧС (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС) посоветовали, что делать, когда подземные толчки землетрясения прекращаются, но опасная ситуация вокруг остается угрожающей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

Землетрясения - грозные и опасные явления природы, которые возможны и на территории Украины. Следовательно, советы профессиональных спасателей Службы спасения всегда пригодятся.

Действия после землетрясения

  • Сохраняйте спокойствие, успокойте детей и тех, кто получил психическую травму в результате землетрясения, оцените ситуацию.
  • Помогите, по возможности, пострадавшим, вызовите медицинскую помощь нуждающимся.
  • Убедитесь, что ваше жилье не получило повреждений. Будьте очень осторожны, может произойти внезапное обрушение, грозит опасность от утечки газа, от линий электросетей, разбитого стекла.
  • Проверьте визуально (!) состояние сетей электро-, газо- и водоснабжения.
  • Обязательно кипятите питьевую воду, она может быть загрязнена.
  • Проверьте, нет ли угрозы пожара.
  • Не пользуйтесь открытым огнем, освещением, нагревательными приборами, газовыми плитами и не включайте их до тех пор, пока не будете уверены, что нет утечки газа.
  • Не пользуйтесь телефоном, кроме как для уведомления о серьезной опасности.
  • Не торопитесь с осмотром мест разрушений, не посещайте зоны разрушений, если там не нужна ваша помощь.
  • Избегайте морского побережья, где может возникнуть опасность от морских волн, вызванных сейсмическими толчками.
  • Будьте готовы к повторным толчкам. Зачастую они приводят к дополнительным разрушениям.
  • Узнайте в местных органах государственной власти и местного самоуправления адреса организаций, которые отвечают за помощь пострадавшему населению.

На днях РБК-Украина сообщало, как правильно вести себя во время землетрясения.

Кроме того, ранее мы говорили, что эксперты дали прогноз о землетрясениях в Украине.

Напомним, насколько возможно землетрясение в Киеве и стоит ли бояться разрушений.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС
NEWS
Подоляк: для начала финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч оккупантов в день
Подоляк: для начала финализации войны нужно уничтожать по 5 тысяч оккупантов в день
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм