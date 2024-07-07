Що робити, коли камінь влучив в лобове скло автомобіля: корисні поради

Лобове скло автомобіля має тришарову конструкцію, це так званий триплекс: між двома шарами скла вклеєна синтетична плівка. Яка при руйнації скла утримує на собі всі його уламки, не даючи їм розлітатись і травмувати людей. Коли в таке скло влучає камінь, пошкоджується тільки зовнішній шар – утворюється поверхневий скол або більш масштабна лунка. Проте, проблема зазвичай не в ній, а в тріщинах, які майже обов’язково розходяться в сторони від епіцентру удару.

Якщо пошкодження лобового скла локальне, його часто нескладно відремонтувати, після чого тріщини і кратери стають невидимими. Але для цього слід зробити дещо відразу після пошкодження.

Якщо пошкодження локальне

Якщо відмітина на склі не має значної площі і глибини, її умовно можна вважати ремонтопридатною. Остаточний діагноз поставить майстер, а завдання водія на дорозі – зупинити розвиток пошкодження і захистити місце удару від потрапляння води і головне – пилу.

Заклейте скол скотчем, попередньо підклавши папір. Терти чи мити місце ушкодження не слід;

Уникайте перепаду температур на склі, не вмикайте обігрів, не спрямовуйте на нього повітря від опалювача та кондиціонера;

Якщо можна, вмикайте двірники обмежено.

Навіть невеликий струс кузова на нерівностях або різка зміна температури часто призводить перетворення сколу на тріщину, а маленької тріщини – на велику. Тобто принципово важливо розпочати ремонт якнайшвидше, щоб запобігти подальшому поширенню тріщин.

На СТО, куди бажано потрапити без затримок, майстер засвердлить кінці тріщин, щоб зупинити їхні поширення. Решта ремонту лобового скла – це введення під тиском в місце пошкодження спеціального полімера, який заповнює пошкодження і всі мікротріщини. Після опромінювання ультрафіолетом полімер твердішає і остаточно скріплює скло, залишаючись невидимим.

Коли пошкодження скла серйозне

Глибокий, аж до середнього шару триплекса, кратер з викрошуванням часток потрощеного скла, кілька довгих тріщин у різні сторони – недобрі ознаки. Вони говорять про те, що скло, швидше за все, підлягатиме заміні.

Якщо у вас є страховка автомобіля за форматом КАСКО, треба зупинятись і телефонувати в свою страхову компанію. Можливо, для отримання виплати на заміну скла доведеться оформляти ДТП, можливо, компанія дозволить обмежитись фотографуванням на місці події.

Якщо ви збираєтесь продовжити рух з таким склом, яке воно є, вживайте заходів, аби воно (його фрагменти) не змістилися зі свого місця і не травмували людей в салоні. А таке може статись під впливом вібрацій та набігаючого потоку повітря. Як мінімум, доведеться їхати з невисокою швидкістю, можливо, уламки скла, які погано тримаються на плівці (середній шар триплексу), треба буде зафиксувати надійним скотчем.

Коротко

Коли в дорозі стається щось подібне до "кам’яної атаки" на скло, водій не завжди готовий діяти правильно з точки зору майбутнього ремонту – адже в цей момент екіпаж живе в парадигмі мандрівки і в першу чергу думає про її успішне завершення. Але дещо зробити для долі свого скла таки варто – можливо, його ще вдасться врятувати. Якщо пошкодження локальне, його слід щільно заклеїти скотчем або, наприклад, лейкопластирем з аптечки, підклавши на саму "пробоїну" папір. За першої можливості лобове скло треба показати фахівцям.