Что делать, когда камень попал в лобовое стекло автомобиля: полезные советы

Лобовое стекло автомобиля имеет трехслойную конструкцию, это так называемый триплекс: между двумя слоями стекла вклеена синтетическая пленка. Которая при разрушении стекла содержит все его обломки, не давая им разлетаться и травмировать людей. Когда в такое стекло попадает камень, повреждается только внешний слой – образуется поверхностный скол или масштабная лунка. Тем не менее, проблема обычно не в ней, а в трещинах, почти обязательно расходящихся в стороны от эпицентра удара.

Если повреждение лобового стекла локальное, его часто несложно отремонтировать, после чего трещины и кратеры становятся невидимыми. Но для этого следует сделать несколько сразу после повреждения.

Если повреждение локальное

Если метка на стекле не имеет значительной площади и глубины, ее условно можно считать ремонтопригодной. Окончательный диагноз поставит мастер, а нанесение водителя на дороге – остановить развитие повреждения и защитить место удара от попадания воды и главное – пыли.

Заклейте скол скотчем, предварительно подложив бумагу. Тереть или мыть место повреждения не следует;

Избегайте перепада температур на стекле, не включайте обогрев, не направляйте воздух от отопителя и кондиционера;

Если это возможно, включайте дворники ограниченно.

Даже небольшое сотрясение кузова на неровностях или резкое изменение температуры часто приводит превращение скола в трещину, а маленькой трещины – в большую. То есть принципиально важно начать ремонт как можно быстрее, чтобы предотвратить дальнейшее распространение трещин.

На СТО, куда желательно попасть без задержек, мастер засверлит концы трещин, чтобы остановить их распространение. Остальные ремонты лобового стекла – это ввод под давлением в место повреждения специального полимера, который заполняет повреждения и все микротрещины. После облучения ультрафиолетом полимер твердеет и окончательно скрепляет стекло, оставаясь невидимым.

Когда повреждение стекла серьезно

Глубокий, вплоть до среднего слоя триплекса, кратер с выкрашиванием частиц разбитого стекла, несколько длинных трещин в разные стороны – нехорошие признаки. Они говорят о том, что стекло, скорее всего, подлежит замене.

Если у вас есть страховка автомобиля по формату КАСКО, нужно останавливаться и звонить по телефону в свою страховую компанию. Возможно, для получения выплаты на замену стекла придется оформлять ДТП, возможно компания позволит ограничиться фотографированием на месте происшествия.

Если вы собираетесь продолжить движение с таким стеклом, как оно есть, принимайте меры, чтобы оно (его фрагменты) не сместились со своего места и не травмировали людей в салоне. А такое может произойти под влиянием вибраций и набегающего потока воздуха. Как минимум, придется ехать с невысокой скоростью, возможно, обломки стекла, плохо держащиеся на пленке (средний слой триплекса), нужно будет зафиксировать надежным скотчем.

Кратко

Когда в пути происходит что-то вроде "каменной атаки" на стекло, водитель не всегда готов действовать правильно с точки зрения предстоящего ремонта – ведь в этот момент экипаж живет в парадигме путешествия и в первую очередь думает о ее успешном завершении. Но кое-что сделать для судьбы своего стекла стоит – возможно, его еще удастся спасти. Если повреждение локальное, его следует плотно заклеить скотчем или, например, лейкопластырем из аптечки, подложив на самую пробоину бумагу. При первой возможности лобовое стекло нужно показать специалистам.