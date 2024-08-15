Що робити, коли бачиш, як горить автомобіль: кілька важливих порад

На щастя, займання автомобіля – пригода доволі рідкісна. Але можливо саме через це свідки події виявляються неготовими до протистояння вогню і втрачають шанс врятувати авто. Що треба знати про пожежу транспортного засобу і наскільки реально врятувати машину, яка вже горить?
Про те, як діяти у випадку пожежі автомобіля, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані матеріали видань Autocentre, L`Automobille і Motor.
Прийнято вважати, що автомобіль охоче горить через наявність у ньому бензину, дизпального чи газу. Але і крім палива на борту є чому горіти, тож поки полум’я дістанеться до найстрашнішого – паливного бака, у присутніх на місці події є шанс зупинити вогонь.
Незалежно від того, ваша це машина чи чужа, раціональний порядок дій може бути один той самий. Важливий нюанс у тому, що люди, яких пожежа торкнулася безпосередньо, часто втрачають самовладання і не можуть діяти правильно. Між тим, правило №1 на пожежі – залишатись спокійним і поводитись розсудливо.
Отже, якщо ви бачите, як горить автомобіль і маєте бажання та змогу допомогти, пам’ятайте про такий порядок дій:
Навіть якщо у вас є підстави очікувати прибуття рятувальників через лічені хвилини, є сенс гасити вогонь власними силами – або принаймні зупиняти його поширення. Звісно, головною умовою має бути безпека учасників цих дій. При цьому слід дотримуватись кількох правил.
Певно, більшість з нас, ставши свідками пожежі на дорозі, згадує про свій вогнегасник у багажнику і полегшено зітхає: я маю вогнегасника, він врятує. Чесно кажучи, він не завжди допоможе, але краще з ним, ніж без нього. Щоб на вогнегасника можна було покластися, треба, по-перше, слідкувати за його станом, а по-друге, вміти ним користуватись. Тобто варто завчасно вивчити правила користування цим приладом, розібратись з органами керування на конкретно вашому зразку і можливо, передивитись навчальне відео, зняте компетентними фахівцями.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як вибирати тип кузова автомобіля.