Що робити, коли бачиш, як горить автомобіль: кілька важливих порад

Прийнято вважати, що автомобіль охоче горить через наявність у ньому бензину, дизпального чи газу. Але і крім палива на борту є чому горіти, тож поки полум’я дістанеться до найстрашнішого – паливного бака, у присутніх на місці події є шанс зупинити вогонь.

Що робити, коли горить машина

Незалежно від того, ваша це машина чи чужа, раціональний порядок дій може бути один той самий. Важливий нюанс у тому, що люди, яких пожежа торкнулася безпосередньо, часто втрачають самовладання і не можуть діяти правильно. Між тим, правило №1 на пожежі – залишатись спокійним і поводитись розсудливо.

Отже, якщо ви бачите, як горить автомобіль і маєте бажання та змогу допомогти, пам’ятайте про такий порядок дій:

Викликати рятувальників за номером 101;

Допомогти людям, які можуть постраждати від вогню – як в самій машині, так і поряд з нею. Якщо це прийнятно для вас, спробуйте допомогти пасажирам постраждалої машини залишити її салон;

Передайте свій вогнегасник людям, які намагаються загасити полум’я, або візьміться за цю справу самі;

Якщо в машині, що горить, є люди, перш за все гасіть вогонь, який безпосередньо їм загрожує;

Якщо у вас є досвід боротьби з пожежею на транспорті і відповідні навички, не дозволяйте використовувати вогнегасники безглуздо (неправильно). Адже це найцінніший ресурс у боротьбі з вогнем в автомобілі до приїзду професійних вогнеборців.

Як правильно гасити вогонь в автомобілі

Навіть якщо у вас є підстави очікувати прибуття рятувальників через лічені хвилини, є сенс гасити вогонь власними силами – або принаймні зупиняти його поширення. Звісно, головною умовою має бути безпека учасників цих дій. При цьому слід дотримуватись кількох правил.

Поки пожежа не набрала великого обсягу, погасити чи призупинити її більш реально. Це банальна думка, але вона означає, що коли ви вже вирішили боротись з вогнем, не можна марнувати ані секунди;

Не намагайтесь гасити автомобіль водою – буде тільки гірше, бо палаюче пальне буде розноситись водою в усі боки, створюючи додаткові осередки пожежі. Вогнегасник, пісок (ґрунт), груба ковдра, щільні килимки з підлоги авто – найбільш прийнятні інструменти;

Якщо ви бачите, що вогонь з’явився десь у замкненому просторі – під капотом, в багажнику, в салоні – відкривайте кришку (двері) тільки після того, як приготуєте ваші засоби пожежогасіння, щоб відразу застосувати їх. І відкривайте повільно, поступово. Інакше вогонь від доступу великої кількості свіжого повітря з киснем миттєво набере ще більшої сили;

Спрямовуйте струмінь вогнегасника не просто "на вогонь", а в його центр, точніше – на предмети (деталі), які горять. Це стосується і випадків, коли ви використовуєте для гасіння пісок чи ковдру;

Якщо через велике полум’я визначити цей осередок вогню вже неможливо, починайте збивати полум’я з краю, з того боку, яким воно наступає на ще цілу частину автомобіля;

Бажано, щоб за людьми, які безпосередньо гасять автомобіль, спостерігав хтось з відстані. Це потрібно, аби вчасно попередити про небезпеку, яку в запалі боротьби найбільш активні учасники можуть не помітити. Йдеться про загорання одягу на людях, про наближення вогню до бака чи, скажімо, про загрозу від автомобілів, які проїжджають впритул до місця пригоди.

Коротко

Певно, більшість з нас, ставши свідками пожежі на дорозі, згадує про свій вогнегасник у багажнику і полегшено зітхає: я маю вогнегасника, він врятує. Чесно кажучи, він не завжди допоможе, але краще з ним, ніж без нього. Щоб на вогнегасника можна було покластися, треба, по-перше, слідкувати за його станом, а по-друге, вміти ним користуватись. Тобто варто завчасно вивчити правила користування цим приладом, розібратись з органами керування на конкретно вашому зразку і можливо, передивитись навчальне відео, зняте компетентними фахівцями.