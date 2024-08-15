Что делать, когда видишь, как горит автомобиль: несколько важных советов

К счастью, возгорание автомобиля – приключение довольно редкое. Но возможно именно поэтому свидетели происшествия оказываются неготовыми к противостоянию огня и теряют шанс спасти авто. Что нужно знать о пожаре транспортного средства и насколько реально спасти уже горящую машину?
О том, как действовать в случае пожара автомобиля, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы материалы изданий Autocentre, L`Automobille и Motor.
Принято считать, что автомобиль охотно горит из-за наличия в нем бензина, дизтоплива или газа. Но и кроме топлива на борту есть почему гореть, так что пока пламя доберется до самого страшного – топливного бака, у присутствующих на месте происшествия есть шанс остановить огонь.
Независимо от того, ваша машина или чужая, рациональный порядок действий может быть один и тот же. Важный нюанс в том, что люди, которых пожар затронул непосредственно, часто теряют самообладание и не могут поступать правильно. Между тем, правило №1 на пожаре – оставаться спокойным и вести себя благоразумно.
Итак, если вы видите, как горит автомобиль и имеете желание и помощь, помните о таком порядке действий:
Даже если у вас есть основания ожидать прибытия спасателей через считанные минуты, есть смысл гасить огонь собственными силами – или, по крайней мере, останавливать его распространение. Естественно, основным условием обязана быть сохранность участников этих действий. При этом следует соблюдать несколько правил.
Вероятно, большинство из нас, став свидетелями пожара на дороге, вспоминает о своем огнетушителе в багажнике и облегченно вздыхает: у меня есть огнетушитель, он спасет. Честно говоря, он не всегда поможет, но лучше с ним, чем без него. Чтобы на огнетушителя можно было положиться, нужно, во-первых, следить за его состоянием, а во-вторых, уметь им пользоваться. То есть следует заранее изучить правила пользования этим прибором, разобраться с органами управления на конкретно вашем образце и, возможно, посмотреть учебное видео, снятое компетентными специалистами.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как выбирать тип кузова автомобиля.