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Що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів, - генерал Ходжес

Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес (фото: twitter.com / litdelnato)
Автор: Сергей Новиков

Україна може під час війни самостійно виготовляти артилерійські боєприпаси. Потрібне лише постачання пороху і деякі матеріали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього командувача армії США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в інтерв'ю Голосу Америки.

"Я знаю, що деякі компанії такі як Rheinmetall, BAE та кілька інших заявили, що збираються виробляти певні речі в Україні. Але насправді треба звернути увагу ось на що. Давайте будемо чесними - що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Так можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що зробила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва боєприпасів? Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу", - зазначив він.

За словами Ходжеса, Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво.

"Так, виробництво німецьких літаків у Другій світовій війні досягнуло піка в 1944 році, коли Німеччину вже бомбардували британці та американці, тому - так - виробництво під час війни можливо збільшити. ... Звісно Україні важливо постачати готові боєприпаси. Але так - Україна може виробляти сама. Ззовні потрібне лише постачання пороху і деякі матеріали", - додав він.

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