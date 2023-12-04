Что делала Украина с 2014 года? Уже должны были быть горы артиллерийских боеприпасов, - генерал Ходжес

"Я знаю, что некоторые компании такие как Rheinmetall, BAE и несколько других заявили, что собираются производить определенные вещи в Украине. Но на самом деле надо обратить внимание вот на что. Давайте будем честными - что делала Украина с 2014 года? Уже должны быть горы артиллерийских" боеприпасов. Так можно быть разочарованным, что Запад не дает больше. А что сделала Украина после 2014 года для увеличения собственного производства боеприпасов? Украина десятилетиями была сердцем оборонной промышленности Советского Союза", - отметил он.

По словам Ходжеса, Украина должна сделать все возможное, чтобы увеличить производство.

"Да, производство немецких самолетов во Второй мировой войне достигло пика в 1944 году, когда Германию уже бомбили британцы и американцы, поэтому - да - производство во время войны можно увеличить. ... Конечно, Украине важно поставлять готовые боеприпасы. Но да - Украина может производить сама. Внешне нужны только поставки пороха и некоторые материалы", - добавил он.

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