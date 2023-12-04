ua en ru
Пн, 04 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів, - генерал Ходжес

Понеділок 04 грудня 2023 16:05
UA EN RU
Що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів, - генерал Ходжес Колишній командувач силами США в Європі Бен Ходжес (фото: twitter.com / litdelnato)
Автор: Сергей Новиков

Україна може під час війни самостійно виготовляти артилерійські боєприпаси. Потрібне лише постачання пороху і деякі матеріали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього командувача армії США в Європі, генерала у відставці Бена Ходжеса в інтерв'ю Голосу Америки.

"Я знаю, що деякі компанії такі як Rheinmetall, BAE та кілька інших заявили, що збираються виробляти певні речі в Україні. Але насправді треба звернути увагу ось на що. Давайте будемо чесними - що робила Україна з 2014 року? Вже мали бути гори артилерійських боєприпасів. Так можна бути розчарованим, що Захід не надає більше. А що зробила Україна після 2014 року для збільшення власного виробництва боєприпасів? Україна десятиліттями була серцем оборонної промисловості Радянського Союзу", - зазначив він.

За словами Ходжеса, Україна має зробити все можливе, щоб збільшити виробництво.

"Так, виробництво німецьких літаків у Другій світовій війні досягнуло піка в 1944 році, коли Німеччину вже бомбардували британці та американці, тому - так - виробництво під час війни можливо збільшити. ... Звісно Україні важливо постачати готові боєприпаси. Але так - Україна може виробляти сама. Ззовні потрібне лише постачання пороху і деякі матеріали", - додав він.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до України
NEWS
В Україні створюють "довгі Нептуни": що про них відомо
В Україні створюють "довгі Нептуни": що про них відомо
DAILY
Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Торгівельно-транспортна блокада України. Чи зростатиме хвиля протестів у ЄС