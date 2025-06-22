Що з радіацією в Ірані після ударів США по ядерних об'єктах: оцінка МАГАТЕ

В Ірані після ударів США по ядерних об'єктах не фіксується підвищення рівня радіації. Ситуацію продовжать моніторити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МАГАТЕ в X (Twitter).

МАГАТЕ зазначає, що надасть подальші оцінки ситуації в Ірані, коли з'явиться більше інформації.

"Після атак на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, МАГАТЕ може підтвердити, що станом на цей час не повідомлялося про підвищення рівня радіації за межами об'єктів", - йдеться у повідомленні.

Удари США по Ірану

Американський президент Дональд Трамп оголосив, що США завдали ударів по ядерних об'єктах в Ірані. США атакували об'єкти в Фордо, Натанзі і Ісфахані.

Пізніше Трамп заявив, що ключові ядерні об'єкти Ірану "повністю знищені". Крім того, він також пригрозив Ірану новини ударами, заявивши, що "хуліган має укласти мир".

Прем'єр-міністр Ізраїлю подякував Трампу за удари по Ірану і зазначив, що США "зробили те, що не змогла зробити жодна країна у світі".

Іран у відповідь запустив ракети по Ізраїлю, були "прильоти" в Тель-Авіві та Хайфі.

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