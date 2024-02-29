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Що б не пройшли війська противника. Латвія може замінувати кордон із Росією та Білоруссю

Латвія, Четвер 29 лютого 2024 22:52
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Що б не пройшли війська противника. Латвія може замінувати кордон із Росією та Білоруссю Архівне фото: Латвія може замінувати кордон із Росією та Білоруссю (facebook com rs gov lv)
Автор: Дмитро Браславський

Латвія хоче перекрити можливі шляхи проникнення військ противника на кордоні з Білоруссю і Росією.

Про це заявив командувач Земессардзе (частина Збройних сил - ред.) Каспарс Пуданс, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Delfi.

Пуданс, говорячи про зміцнення зовнішнього кордону Латвії, заявив, що, крім додаткових заходів для захисту кордону, буде використовуватися вже наявна інфраструктура.

Також буде вестися робота над тим, щоб перекрити шляхи проникнення в Латвію військ противника. Йдеться як про занедбані дороги, так і про мости та залізничні колії.

"Мета - зменшити кількість коридорів уздовж кордону з Білоруссю і Росією, за допомогою яких вони могли б здійснити свій напад. Це, звісно, комплексний захід, що включає в себе використання як вибухових, так і невибухових перешкод. Це і розвідувальні заходи, і заходи застосування вогню, можливо, заходи щодо введення в оману", - пояснив Пуданс.

Мінні поля

Командувач Земессардзе не вдавався в подробиці того, як саме створюватимуться перепони на занедбаних дорогах, мостах і залізничних коліях, але наголосив, що такі плани вже є в розробці.

Пуданс зазначив, що у разі необхідності вздовж кордону буде створено мінні поля. Наразі ведеться робота над тим, щоб зрозуміти, де саме розмістити ці мінні поля.

"Однак ідеться саме про протитанкові міни, оскільки мета полягає в тому, щоб не дозволити військовій техніці противника проникнути на територію Латвії. Ці міни можуть бути задіяні віддалено", - сказав він.

Латвія та її ставлення до РФ на тлі війни в Україні

Уряд Латвії ще на рік продовжив чинні обмеження на в'їзд на територію країни громадян Росії.

Також Латвія знову запровадила обов'язкову військову службу для чоловіків певного віку, щоб стримати Росію від вторгнення в Європу.

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс вважає, що диктатор Володимир Путін одержимий ідеєю відновлення Російської імперії. Він вважає, що латвійці мають бути готові до гібридної війни.

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