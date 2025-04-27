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Що пришвидшує старіння організму: головні чинники за даними досліджень

Фото: Як стрес та діабет впливають на старіння організму (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко, Василина Копитко

Стрес може значно пришвидшити старіння організму. Вчені виявили головні чинники, що впливають на наше здоров'я.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розпові кандидат біологічних наук Дмитро Краснєнков.

COVID-19 у поєднанні з цукровим діабетом може прискорювати біологічне старіння.

Краснєнков, коментуючи результати дослідження, проведеного в межах гранту Національного фонду досліджень України.

Науковці вивчали пацієнтів із діабетом, які перенесли COVID-19 і мають постковідний синдром.

За показниками рівня глікованого гемоглобіну, довжини теломер та кількості мітохондріальної ДНК виявили прискорення біологічного старіння на клітинному рівні.

Окремо вивчався вплив стресу війни на перебіг діабету.

За словами Краснєнкова, хоча стрес має значення, щоденні звички й здоровий спосіб життя мають більший вплив на здатність організму протистояти негативним факторам.

"Здоровий спосіб життя дозволяє краще протистояти негативним факторам, тоді як шкідливі звички ослаблюють захисні сили організма", - підсумував науковець.

Нагадаємо, що стрес впливає на кожну частину тіла, включаючи шкіру. Він вивільняє кортизол, який викликає розпад колагену. Якщо людина постійно нервує, то тіло безперервно викидає гормони стресу, що може спричинити передчасне старіння.

Крім того, ми писали, що з дитинства часто формуються певні харчові звички, які з часом можуть мати негативний вплив на здоров’я.

Докладніше у матеріалі РБК-Україна.

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