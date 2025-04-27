Що пришвидшує старіння організму: головні чинники за даними досліджень

Нагадаємо, що стрес впливає на кожну частину тіла, включаючи шкіру. Він вивільняє кортизол, який викликає розпад колагену. Якщо людина постійно нервує, то тіло безперервно викидає гормони стресу, що може спричинити передчасне старіння.

Крім того, ми писали, що з дитинства часто формуються певні харчові звички, які з часом можуть мати негативний вплив на здоров’я.

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