Что ускоряет старение организма: главные факторы по данным исследований

Напомним, что стресс влияет на каждую часть тела, включая кожу. Он высвобождает кортизол, который вызывает распад коллагена. Если человек постоянно нервничает, то тело непрерывно выбрасывает гормоны стресса, что может вызвать преждевременное старение.

Кроме того, мы писали, что с детства часто формируются определенные пищевые привычки, которые со временем могут иметь негативное влияние на здоровье.

Подробнее в материале РБК-Украина.

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