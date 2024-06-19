Що потрібно знати про мобілізацію: у Міноборони відповіли на головні запитання про ТЦК і повістки

Після того, як в Україні набрав чинності новий закон про мобілізацію, у військовозобов'язаних виникла низка питань щодо його дії.
РБК-Україна дізналося у Міноборони відповіді на головні запитання про ТЦК і повістки.
Як зазначили у Міноборони, перелік дій у такому випадку залежить від способу, який громадянин обрав для оновлення даних.
Якщо статус "у розшуку" було виявлено під час оновлення своїх персональних даних у "Резерв+" то необхідно повторно авторизуватися у застосунку. Якщо ж після повторної "авторизації" статус "у розшуку" не зник, то необхідно особисто прибути до свого ТЦК. Вже там можна буде з'ясувати усі обставини та оновити персональні дані.
У випадку, якщо ви дізнались про статус "у розшуку" під час оновлення даних у ЦНАП, то необхідно особисто прибути до свого ТЦК і там повторно оновити дані.
У Міноборони зауважили, що статус "у розшуку" з’являється у громадян, які порушили правила військового обліку.
Це громадяни:
У Міноборони заявили, що право на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК мають лише поліцейські. Уповноважені представники ТЦК прав на адміністративне затримання та доставлення громадянина до ТЦК не мають.
Однак, під час дії воєного стану уповноважені представники ТЦК вживають заходів разом з поліцейськими до адміністративного затримання та доставляння до ТЦК громадян, які відмовляються від отримання повісток або порушили правила військового обліку. Про це сказано в абзаці 10 пункту 15 порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період, затвердженим постановою Кабінету міністрів України від 16.05.2024 року №560.
"Таким чином, адміністративне затримання громадянина поліцейським може відбуватися у присутності уповноважених представників ТЦК. Так само не заборонено законом доставляти громадянина, який був затриманий поліцейським, на транспортному засобі ТЦК за умови присутності у ньому поліцейського. Не суперечить чинному законодавству і доставлення громадянина до ТЦК, яке відбувається добровільно (тобто не всупереч волі громадянина)", - розповіли в Міноборони.
6 травня 2024 року президент України видав Указ №272/2024 "Про продовження строку проведення загальної мобілізації", який був затверджений Законом України від 8 травня 2024 року №3685-IX. Згідно з цим указом, строк проведення загальної мобілізації продовжено на 90 діб, починаючи з 14 травня 2024 року.
Це означає, що процес оновлення персональних даних громадянами України, відповідно до Закону України від 11 квітня 2024 року №3633-IX, та загальна мобілізація триватимуть одночасно і не впливатимуть один на одного. Таким чином, мобілізаційні заходи на території України, включаючи призов громадян на військову службу, направлення на проходження ВЛК, вручення мобілізаційних розпоряджень або так званих "бойових повісток", продовжуються у звичайному режимі.
Мобілізації підлягають військовозобов'язані та резервісти. Призовники можуть вступити на військову службу після досягнення 18 років виключно за власним бажанням шляхом укладення відповідного контракту.
Як зазначили у Міноборони, на даний момент Кабінет міністрів таке продовження не розглядає.
У Міноборони пояснили, що до таких документів відносяться:
Однак належним підтвердженням оповіщення резервіста або військовозобов’язаного про виклик до ТЦК є:
У разі вручення повістки:
У разі надсилання повістки засобами поштового зв’язку:
У Міноборони відповіли, що військовозобов’язані можуть бути заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями.
До підприємств, установ і організацій відносяться:
Однак, список підприємств, установ та організацій, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період, включає в себе (але не обмежується):
Звертаємо увагу, що постановою Кабінету міністрів України "Деякі питання бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану" від 05.06.2024 року №650 було затверджено порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, а також внесено зміни до ПКМУ №76.
Керівник може отримати розпорядження відповідного голови районної, міської чи військової держадміністрації або відповідного керівника ТЦК про проведення заходів мобілізації чи виклик резервістів та військовозобов’язаних до ТЦК.
У такому випадку видається наказ керівника підприємства про проведення оповіщення резервістів та військовозобов’язаних.
У наказі зазначаються:
Керівник організовує оповіщення працівників підприємства через відповідальних осіб у робочий час, вручаючи повістки під їх особистий підпис. На підприємстві забезпечується інформаційне забезпечення призову резервістів та військовозобов'язаних на військову службу під час мобілізації. Крім того, керівники письмово повідомляють ТЦК про результати оповіщення та виконання резервістами та військовозобов'язаними вимог законодавства у триденний строк.
Керівники забезпечують прибуття резервістів та військовозобов'язаних до пунктів збору ТЦК або військових частин, організовуючи їх перевезення від підприємства або звільняючи їх від виконання обов'язків з урахуванням часу, необхідного для прибуття до ТЦК та зворотного шляху. Невідкладно інформують відповідний ТЦК про працівників, які відмовилися від отримання повісток, або які написали заяви про звільнення. Порушення вимог законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію тягне за собою адміністративну відповідальність згідно з частиною 3 статті 210-1 КУпАП, з накладенням штрафу від 34 000 грн до 59 500 грн.
У правилах військового обліку призовників вказано, що громадяни України, які були зняті з військового обліку у зв’язку з вибуттям за межі країни на строк більше 3 місяців, зобов’язані до 18 червня 2024 року стати на військовий облік одним з таких способів:
Громадянин України подає заяву особисто в закордонну дипломатичну установу України разом із паспортом громадянина України для виїзду за кордон. Після прийняття заяви паспорт громадянина України повертається йому, або відправляється за допомогою поштового зв’язку разом з копією першої сторінки паспорта для виїзду за кордон.
Закордонна дипломатична установа України надсилає заяву з визначеними документами до відповідного ТЦК на їхню адресу електронної пошти, яка зазначена на офіційному веб-сайті, у семиденний строк. Ці вимоги не стосуються працівників системи органів дипломатичної служби України. Відповідно до Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", допризовники, які перебувають як в Україні, так і за її межами, зобов'язані особисто прибути до відповідного ТЦК у визначений строк, який зазначений у повістці, разом із необхідними документами. Зміни, внесені до ПКМУ від 30.12.2022 р. №1487, процедуру взяття на військовий облік через дипломатичну установу, не стосуються допризовників, оскільки це суперечить вимогам Закону про військовий обов'язок. Порушення цих вимог може призвести до адміністративної відповідальності згідно з КУпАП (розмір штрафу від 17 000 грн до 25 500 грн).
Громадяни, які оформили відстрочку від призову під час мобілізації, на особливий період згідно з вимогами статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" можуть вступити на військову службу виключно за власним бажанням, уклавши відповідний контракт. При цьому, відтепер місце проходження військової служби таких громадян може не співпадати із місцем їх проживання, як це передбачалося попередньою редакцією вище вказаної статті закону.
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