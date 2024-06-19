Что нужно знать о мобилизации: в Минобороны ответили на главные вопросы о ТЦК и повестках

Как действовать военнообязанному, который при обновлении военно-учетных данных обнаружил, что он в розыске?

Как отметили в Минобороны, перечень действий в таком случае зависит от способа, который гражданин выбрал для обновления данных.

Если статус "в розыске" было обнаружено при обновлении своих персональных данных в "Резерв+" то необходимо повторно авторизоваться в приложении. Если же после повторной "авторизации" статус "в розыске" не исчез, то необходимо лично прибыть в свой ТЦК. Уже там можно будет выяснить все обстоятельства и обновить персональные данные.

В случае, если вы узнали о статусе "в розыске" во время обновления данных в ЦНАП, то необходимо лично прибыть в свой ТЦК и там повторно обновить данные.

В Минобороны отметили, что статус "в розыске" появляется у граждан, которые нарушили правила воинского учета.

Это граждане:

которые были призывниками, но не стали на воинский учет военнообязанных после достижения им 25-летнего возраста (или до 18.05.2024 года - до достижения 27-летнего возраста);

которые были сняты с воинского учета, но без надлежащих на то правовых оснований, не стали на воинский учет по задекларированному (зарегистрированному) месту жительства (например, военнообязанные, прибывшие из других местностей Украины или из-за границы на новое место жительства);

граждане, которые получили повестку о необходимости явиться в ТЦК для обновления персональных данных, но не явился в определенные дату и время без уважительных причин и т.д.

Имеют ли представители ТЦК право задерживать лиц и доставлять их в ТЦК и СП для обновления военно-учетных данных?

В Минобороны заявили, что право на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК имеют только полицейские. Уполномоченные представители ТЦК прав на административное задержание и доставку гражданина в ТЦК не имеют.

Однако, во время действия военного положения уполномоченные представители ТЦК принимают меры вместе с полицейскими к административному задержанию и доставке в ТЦК граждан, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила воинского учета. Об этом сказано в абзаце 10 пункта 15 порядка проведения призыва граждан на военную службу по мобилизации, на особый период, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 16.05.2024 года №560.

"Таким образом, административное задержание гражданина полицейским может происходить в присутствии уполномоченных представителей ТЦК. Так же не запрещено законом доставлять гражданина, который был задержан полицейским, на транспортном средстве ТЦК при условии присутствия в нем полицейского. Не противоречит действующему законодательству и доставка гражданина в ТЦК, которая происходит добровольно (то есть не вопреки воле гражданина)", - рассказали в Минобороны.

Могут ли представители ТЦК до 16 июля задерживать отдельных лиц, доставлять их на прохождение ВВК, и сразу мобилизовать?

6 мая 2024 года президент Украины издал Указ №272/2024 "О продлении срока проведения всеобщей мобилизации", который был утвержден Законом Украины от 8 мая 2024 года №3685-IX. Согласно этому указу, срок проведения всеобщей мобилизации продлен на 90 суток, начиная с 14 мая 2024 года.

Это означает, что процесс обновления персональных данных гражданами Украины, в соответствии с Законом Украины от 11 апреля 2024 года №3633-IX, и всеобщая мобилизация будут продолжаться одновременно и не будут влиять друг на друга. Таким образом, мобилизационные мероприятия на территории Украины, включая призыв граждан на военную службу, направление на прохождение ВВК, вручение мобилизационных распоряжений или так называемых "боевых повесток", продолжаются в обычном режиме.

Мобилизации подлежат военнообязанные и резервисты. Призывники могут поступить на военную службу по достижении 18 лет исключительно по собственному желанию путем заключения соответствующего контракта.

Будет ли продлен срок обновления данных после 16 июля?

Как отметили в Минобороны, на данный момент Кабинет министров такое продление не рассматривает.

Какие виды извещений военнообязанные смогут получить по почте?

В Минобороны объяснили, что к таким документам относятся:

все виды повесток (об обновлении персональных данных, о прохождении ВВК, мобилизационные распоряжения, так называемые "боевые повестки");

требования ТЦК о выполнении обязанности (обязанностей) военнообязанным, резервистом; предупреждение руководителя ТЦК о нарушении призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета.

Однако надлежащим подтверждением оповещения резервиста или военнообязанного о вызове в ТЦК является:

В случае вручения повестки:

личная подпись о получении повестки;

видеозапись вручения повестки или ознакомления с ее содержанием, в том числе видеозапись доведения акта отказа от получения повестки (приложение 2);

видеозапись отказа резервиста или военнообязанного в общении с лицом, уполномоченным вручать повестки.

В случае направления повестки средствами почтовой связи:

день получения такого почтового отправления лицом, что подтверждается информацией и / или документами от почтового оператора;

день проставления в почтовом сообщении отметки об отказе получить почтовое отправление;

день проставления отметки об отсутствии лица по адресу места жительства лица, сообщенной этим лицом территориальному центру комплектования и социальной поддержки при уточнении своих учетных данных;

день проставления в почтовом уведомлении отметки об отказе получить почтовое отправление или день проставления отметки об отсутствии лица по адресу задекларированного/зарегистрированного места жительства в установленном законом порядке, если это лицо не сообщило территориальному центру комплектования и социальной поддержки другого адреса места жительства.

Какие профессии и предприятия будут подпадать под бронирование?

В Минобороны ответили, что военнообязанные могут быть забронированы на период мобилизации и на военное время за органами государственной власти, другими государственными органами, органами местного самоуправления, а также за предприятиями, учреждениями и организациями.

К предприятиям, учреждениям и организациям относятся:

те которым установлены мобилизационные задания (заказы), в случае, когда это необходимо для выполнения установленных мобилизационных заданий (заказов);

осуществляющие производство товаров, выполнение работ и оказание услуг, необходимых для обеспечения потребностей Вооруженных Сил, других военных формирований;

которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

Однако, список предприятий, учреждений и организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, включает в себя (но не ограничивается):

предприятия, учреждения и организации топливно-энергетического комплекса;

предприятия, обслуживающие системы жизнеобеспечения; выполняющие работы по строительству фортификационных сооружений;

специализированные учреждения ООН, зарубежных дипломатических учреждений в Украине, зарубежных дипломатических учреждений Украины, представительств международных организаций, которые являются критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период и тому подобное.

Обращаем внимание, что постановлением Кабинета министров Украины "Некоторые вопросы бронирования военнообязанных во время военного положения" от 05.06.2024 года №650 был утвержден порядок бронирования военнообязанных во время военного положения средствами Единого государственного вебпортала электронных услуг, а также внесены изменения в ПКМУ №76.

Участие работодателя в процессе мобилизации и что будет, если работодатель отказывается вручать повестки?

Руководитель может получить распоряжение соответствующего председателя районной, городской или военной госадминистрации или соответствующего руководителя ТЦК о проведении мероприятий мобилизации или вызов резервистов и военнообязанных в ТЦК.

В таком случае издается приказ руководителя предприятия о проведении оповещения резервистов и военнообязанных.

В приказе указываются:

основание и цель издания;

перечень лиц, подлежащих оповещению;

дата, время и место их прибытия;

способы доставки в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, который прислал распоряжение;

ответственные лица за осуществление оповещения;

порядок осуществления контроля за оповещением и прибытием военнообязанных;

другие вопросы.

Руководитель организует оповещение работников предприятия через ответственных лиц в рабочее время, вручая повестки под их личную подпись. На предприятии обеспечивается информационное обеспечение призыва резервистов и военнообязанных на военную службу во время мобилизации. Кроме того, руководители письменно сообщают ТЦК о результатах оповещения и выполнения резервистами и военнообязанными требований законодательства в трехдневный срок.

Руководители обеспечивают прибытие резервистов и военнообязанных в пункты сбора ТЦК или воинских частей, организуя их перевозки от предприятия или освобождая их от выполнения обязанностей с учетом времени, необходимого для прибытия в ТЦК и обратного пути. Безотлагательно информируют соответствующий ТЦК о работниках, отказавшихся от получения повесток, или написавших заявления об увольнении.

Нарушение требований законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации влечет за собой административную ответственность согласно части 3 статьи 210-1 КУоАП, с наложением штрафа от 34 000 грн до 59 500 грн.

Военнообязанные мужчины, снятые с учета из-за выезда за границу более чем на три месяца, должны вернуться в Украину и явиться в ТЦК до 16 июня. Что будет, если они этого не сделают? Это также касается 17-летних юношей за рубежом. Что произойдет, если они не вернутся и не станут на учет?

В правилах воинского учета призывников указано, что граждане Украины, которые были сняты с воинского учета в связи с выбытием за пределы страны на срок более 3 месяцев, обязаны до 18 июня 2024 года стать на воинский учет одним из следующих способов:

прибытия лично в ТЦК;

путем подачи заявления о постановке на воинский учет в произвольной форме через зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

Гражданин Украины подает заявление лично в зарубежное дипломатическое учреждение Украины вместе с паспортом гражданина Украины для выезда за границу. После принятия заявления паспорт гражданина Украины возвращается ему, или отправляется с помощью почтовой связи вместе с копией первой страницы паспорта для выезда за границу.

Зарубежное дипломатическое учреждение Украины направляет заявление с определенными документами в соответствующий ТЦК на их адрес электронной почты, указанный на официальном сайте, в семидневный срок. Эти требования не касаются работников системы органов дипломатической службы Украины. В соответствии с законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", допризывники, которые находятся как в Украине, так и за ее пределами, обязаны лично прибыть в соответствующий ТЦК в определенный срок, указанный в повестке, вместе с необходимыми документами.

Изменения, внесенные в ПКМУ от 30.12.2022 г. №1487, процедуру постановки на воинский учет через дипломатическое учреждение, не касаются допризывников, поскольку это противоречит требованиям Закона о воинской обязанности. Нарушение этих требований может привести к административной ответственности согласно КУоАП (размер штрафа от 17 000 грн до 25 500 грн).

В предыдущей редакции закона о мобилизационной подготовке и мобилизации в ст. 23 был перечень категорий, которые не подлежали мобилизации, таких как лица с инвалидностью, многодетные родители, родители-одиночки, усыновители и другие. Они могли быть призваны на службу только по собственному желанию и только по месту жительства.

В редакции от 18 мая в ст. 23 лица с отсрочкой могут быть приняты на службу по контракту. Однако больше не упоминается формулировка "по месту жительства". Это означает, что добровольно мобилизовавшиеся из указанных категорий могут быть направлены служить в любое место, не ограничиваясь только местом жительства.

Граждане, которые оформили отсрочку от призыва по мобилизации, на особый период согласно требованиям статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" могут поступить на военную службу исключительно по собственному желанию, заключив соответствующий контракт. При этом, отныне место прохождения военной службы таких граждан может не совпадать с местом их проживания, как это предусматривалось предыдущей редакцией выше указанной статьи закона.