Що потрібно для виїзду за кордон на автомобілі: повний список документів

Якщо ви водій та власник автомобіля або він є пасажиром, для перетину кордону водію потрібні такі документи:

Посвідчення водія із вказаним терміном дії (відповідно до вимог Віденської конвенції про дорожній рух). Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Розпізнавальний знак України на транспортному засобі. Страховий поліс обов'язкового страхування цивільної відповідальності власника ТЗ, що діє в країнах подорожі (так зване «зелена карта»). Номерний знак на авто.

Перелік документів трохи відрізняється у випадку, якщо ви є водієм, але не власником транспорту, а його у салоні також немає.

Тоді до основного списку додається ще один документ:

Посвідчення водія. Свідоцтво про реєстрацію ТЗ, видане на ім’я водія на період поїздки (такий документ власник авто може надати за бажанням). Розпізнавальний знак України на транспортному засобі. Договір страхування цивільної відповідальності, який діє на території подорожі. Номерний знак на ТЗ.

Наявність повного переліку документів допоможе уникнути непередбачених затримок на кордоні та забезпечити безпеку руху на території інших держав.