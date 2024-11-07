Що потрібно для виїзду за кордон на автомобілі: повний список документів

Українці, які планують виїхати за кордон на власному або орендованому транспортному засобі, повинні мати певний пакет документів. Вимоги варіюються залежно від того, чи є водій власником авто.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головний сервісний центр МВС.
Якщо ви водій та власник автомобіля або він є пасажиром, для перетину кордону водію потрібні такі документи:
Перелік документів трохи відрізняється у випадку, якщо ви є водієм, але не власником транспорту, а його у салоні також немає.
Тоді до основного списку додається ще один документ:
Наявність повного переліку документів допоможе уникнути непередбачених затримок на кордоні та забезпечити безпеку руху на території інших держав.
Нагадаємо, що в Україні почали видавати водійські посвідчення нового зразка.
Окрім цього, МВС рекомендує замінити старі права водія на нові.
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