Що потрібно українським військовим під час контрнаступу: відповідь Притули

Як зазначив Притула, "контрнаступ розпочався без переваги в повітрі, недостатньо бронетехніки, це очевидний факт".

За його словами, весь цей період, останні чотири місяці волонтери об'їжджають всю лінію фронту від Харківщини до Запорізького напрямку та виявляють недостатність такої номенклатури, яка в принципі могла бути забезпечена своїми силами.

"Я маю на увазі, всередині України, без очікування на те, коли західні партнери нам передадуть матеріально-технічну допомогу. І власне з таких поїздок якраз і з'являються якісь проекти, коли ми починаємо збирати, наприклад, на протимінні трали", - сказав він.

Серед того, що не вистачає на фронті, Притула назвав FPV-дрони. "Зараз це дуже впливовий засіб на передній лінії фронту і на певну глибину в 6-7-8 кілометрів, і 10 - як хто залітає, які моделі FPV. І відповідно є питання не тільки в самій кількості FPV-дронів, а й в кількості добре вишколених, навчених операторів FPV-дронів", - сказав він.

За його словами, насправді це потреба, яка визначається десятками тисяч, а не тисячами, можливо, навіть сотнями тисяч в найближчій перспективі.

Крім того, запит на окопні РЕБи з боку наших захисників тотальний, а ринок дуже вузький. "Номенклатура, яку пропонують на Заході, страшенно дорога, страшенно просто, я не знаю, 20 тисяч доларів", - додав він.

Контрнаступ

На початку червня ЗСУ розпочали контрнаступ на півдні України і за цей час звільнили близько десяти населених пунктів та 260 кв. м території.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що українські захисники під час контрнаступу зможуть досягти на південній лінії фронту значного оперативного прориву.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські військові звільнять Бахмут Донецької області та два інші ключові українські міста від російської окупації.