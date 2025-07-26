Що означають крихітні цяточки на яблуках: відповідь дуже несподівана

Чи доводилося вам коли-небудь уважніше роздивлятися шкірку яблука і помічати, що її поверхня вкрита тисячами крихітних коричневих, а іноді й білих крапок?
Що це означає на поверхні фрукта, розповідає РБК-Україна з посиланням на IFLScience.
Ні, це не означає, що яблуко занадто довго лежало на сонці, або що воно підхопило якусь хворобу, що викликає трипофобію. Ці крихітні цятки насправді відіграють вирішальну роль у розвитку рослини.
Ці невеликі, губчасті пори знаходяться на зовнішній шкірці (епідермісі) багатьох органів рослин, включно з фруктами, стеблами і навіть дерев'янистою корою. Називаються вони сочевичками (лентицелами), і ви можете помітити їх не тільки на яблуках, а й на грушах, картоплі та стовбурах таких дерев, як береза чи вишня.
Попри свій непримітний вигляд, сочевички виконують життєво важливу функцію: вони забезпечують газообмін між внутрішніми тканинами рослини та зовнішнім середовищем.
На відміну від листя, яке має продихи (стомати) для газообміну, шкірка деяких фруктів та кора зазвичай непроникні. Ось тут і вступають у гру сочевички. Ці крихітні отвори дозволяють кисню та вуглекислому газу проходити всередину та назовні плоду, а також дають змогу рослині контролювати рівень вологи всередині фрукта.
Рослини обмінюються киснем і вуглекислим газом по-різному залежно від процесу. Для фотосинтезу, хімічного процесу, що використовується для створення кисню та цукрів, поглинається вуглекислий газ, і виділяється кисень.
Щоб перетворити ці цукри на енергію, що використовується для росту, вони поглинатимуть кисень і виділятимуть вуглекислий газ під час аеробного дихання.
Плоди рослини здійснюють аеробне дихання, яке необхідне для їхнього росту та дозрівання - процес, що триває навіть після збору врожаю. Хоча листя переважно здійснює фотосинтез рослини, деякі дослідники припускають, що сочевички фруктів також беруть участь у фотосинтезі, дозволяючи сонячному світлу проникати, хоча й набагато менших рівнях, ніж в інших частинах рослини, де сочевичок немає.
Хоча сочевички мають вирішальне значення для розвитку фруктів, вони також можуть бути точкою вразливості. Оскільки вони, по суті, є отворами в захисній оболонці плоду, сочевички створюють ідеальне середовище для розмноження патогенів, таких як бактерії та грибки.
За певних умов, наприклад, у теплому, вологому середовищі, сочевички можуть інфікуватися, що призводить до таких розладів, як розпад сочевичок або гниль сочевичок. Ці інфекції можуть спричинити зміну кольору, шорсткість текстури або навіть внутрішнє гниття плоду.