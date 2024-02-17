Що означає вихід ЗСУ з Авдіївки та як це вплине на ситуацію на фронті: думки експертів

Що відомо про вихід з Авдіївки

Авдіївка, яка знаходиться всього за кілька кілометрів від Донецька, тримала оборону від російських загарбників ще з 2014 року.

Після початку повномасштабного вторгнення у лютому 2022 року українські сили в Авдіївці продовжували тримати оборону. Головна битва за місто розпочалася чотири місяці тому, коли російські окупанти розпочали свій потужний наступ.

Після місяців запеклої боротьби за Авдіївку, під час якої росіяни застосовували "м'ясні штурми", відправляли в бій десятки одиниць техніки та бомбардували десятками авіабомб, українське командування вирішило вивести війська з міста.

Це сталося після того, як українські війська в Авдіївці опинилися під загрозою оточення.

"У ситуації, коли ворог наступає по трупах своїх же солдатів із перевагою снарядів десять до одного, під постійними бомбардуваннями — це єдине правильне рішення. Оточення не допущено, особовий склад виведено, наші воїни зайняли оборону на визначених рубежах", - пояснював командувач на цьому напрямку Олександр Тарнавський.

Фото: ситуація в Авдіївці станом на 16 лютого (deepstatemap.live)

Яке значення мала Авдіївка

За словами військового експерта Олександра Мусієнка, Авдіївка мала і політичне і військове значення для сторін, але для Росії - перш за все саме політичне.

"Для них це черговий населений пункт, який вони можуть назвати "великою перемогою", особливо напередодні виборів в Росії. Путін зможе говорити про те, що вони "звільняють Донбас", "захищають від обстрілів Донецьк". Пропагандистський ефект значний", - пояснив він.

Крім того, росіяни можуть з Авдіївки просуватися далі, наприклад на Покровськ, але сьогодні, як зазначив Мусієнко, їм потрібно буде взяти паузу для відновлення сил та ресурсів після колосальних втрат. Що ж стосується України, то оборонна операція в Авдіївці, додав експерт, дозволила виконати одну з задач, про яку говорив головком Сирський, - знищення бойового потенціалу ворогу, шляхом завдання йому якомога більших втрат.

Водночас, як сказав в коментарі РБК-Україна військовий експерт Олексій Гетьман, Авдіївка була вигідною для українських військ в тактичному сенсі.

"Можна було артилерійським вогнем тримати під контролем місто Донецьк. Ми його не обстрілювали, але росіяни знали, що ми можемо це зробити. Тому росіяни не будували там складів чи військових хабів", - пояснив він.

Чи вплине вихід ЗСУ з Авдіївки на фронт

На думку Гетьмана, після виходу українських сил з Авдіївки, суттєвих змін на фронті очікувати не варто.

"Це буде наша тактична невдача, але, якщо проаналізувати весь східний фронт, то суттєвих змін не відбудеться. Швидше за все росіяни зупиняться, бо Авдіївка - це панівна висота, а далі - йдуть низини і наступні пагорби, де можна тримати оборону, за 15-20 кілометрів на захід від Авдіївки. Швидше за все, українські основні сили відійдуть туди, а ось ця ділянка між Авдіївкою та наступними пагорбами, буде знаходитись під контролем українських військ, щоб контролювати дії росіян", - сказав він РБК-Україна.

Як зазначив експерт, продовження наступу є малоймовірним та невигідним для росіян, оскільки вони будуть під українським вогневим контролем. Також ворогу потрібно перегрупуватися та привести до ладу підрозділи, які зазнали суттєвих втрат під Авдіївкою.

"Буде ситуація схожа з Бахмутом, коли росіяни теж заявляли, що будуть одразу наступати далі, а потім зупинилися. Найближчим часом нових просувань росіян чекати не треба, вони виконали поставлене завдання до так званих виборів президента. Тому, я не думаю, що у них є такі плани", - пояснив Гетьман.

Мусієнко ж вважає, що вихід з Авдіївки може вплинути на ситуацію на сусідніх відтинках фронту, наприклад Вугледар та Мар'їнка.

"Не виключено, що з деяких позицій там також доведеться відходити, щоб не наражати на небезпеку наші підрозділи там. Нам доведеться здійснити певний маневр, щоб вирівняти лінію фронту та не залишати небезпек для наших позицій", - додав він.

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