Що означає поява планів нападу Росії на НАТО у західних медіа: відповідь експерта

Західні медіа не просто так опублікували сценарії російського вторгнення. Цілком імовірно, що інформацією поділилися джерела у розвідці Німеччини та Британії, щоб показати погрози не лише Україні.

Про це у коментарі РБК-Україна сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

"Думаю, все, що там описано, відсотків на 80 так і є. І зроблено це свідомо. Мета - мобілізувати політикум і суспільство країн НАТО, показати, що військове зіткнення з Росією - це не фантастика, а можливі реалії того, що станеться, якщо не підтримати Україну, не зупинити та не стримати РФ", - розповів він РБК-Україна.

За його словами, описані плани відповідають логіці Росії. Раніше вона перемістила ядерну зброю до Білорусі, розширила військову присутність, зокрема за рахунок "вагнерівців", передала комплекси "Іскандер", а сьогодні постійно загрожує країнам Балтії та Північної Європи. При цьому російська пропаганда давно каже, що вже триває війна проти НАТО в Україні.

"Думаю, плани опублікували свідомо, щоб показати погрози не тільки для України. Вибір очевидний: або відправляти на війну своїх солдатів, або дати Україні зброю. Адже чим більше ми знищуємо російські війська, тим менше у них можливості використовувати ці сили проти країн НАТО", - зазначив експерт.

Експерт також звернув увагу на іншу публікацію. Днями в The Times з'явилися оцінки аналітиків Міжнародного інституту стратегічних досліджень (ISIS), які сумніваються, що США дадуть відповідь, якщо Росія застосує тактичну ядерну зброю. За його словами, такі матеріали у ЗМІ з'являються, щоб стимулювати підтримку України та стримати зростаючих загроз.

Публікації у західних ЗМІ

Нагадаємо, на початку 2024 року у західних ЗМІ вийшла серія публікацій про плани Москви напасти на країни НАТО. Медіа публікують сценарії та інфографіки, а чиновники закликають уже зараз готуватись до можливої війни.

Обговорення почалося з публікації німецького таблоїду Bild. Як стверджувалося, він отримав секретний документ "Оборона альянсу-2025" із можливим сценарієм того, як можуть розвиватися події аж до нібито прямої "неминучої війни" влітку 2025 року.

Керівник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер заявив, що альянс потребує трансформації, а Захід має підготуватися до епохи, в якій все може статися у будь-який час, включаючи початок війни.