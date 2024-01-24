Что означает появление планов нападения России на НАТО в западных медиа: ответ эксперта

Западные медиа не просто так опубликовали сценарии российского вторжения. Вполне вероятно, что информацией поделились источники в разведке Германии и Британии, чтобы показать угрозы не только для Украины.

"Думаю, все, что там описано, процентов на 80 так и есть. И сделано это сознательно. Цель - мобилизовать политикум и общество стран НАТО, показать, что военное столкновение с Россией - это не фантастика, а возможные реалии того, что произойдет, если не поддержать Украину, не остановить и не сдержать РФ", - рассказал он РБК-Украина.

По его словам, описанные планы соответствуют логике России. Ранее она переместила ядерное оружие в Беларусь, расширила военное присутствие, в том числе за счет "вагнеровцев", передала комплексы "Искандер", а сегодня постоянно угрожает странам Балтии и Северной Европы. При этом российская пропаганда давно говорит, что уже идет война против НАТО в Украине.

"Думаю, планы опубликовали сознательно, чтобы показать угрозы не только для Украины. Выбор очевиден: либо отправлять на войну своих солдат, либо дать Украине оружие. Ведь чем больше мы уничтожаем российских войск, тем меньше у них возможности использовать эти силы против стран НАТО", - отметил эксперт.

Эксперт также обратил внимание на другую публикацию. На днях в The Times появились оценки аналитиков Международного института стратегических исследований (ISIS), которые сомневаются, что США ответят, если Россия применит тактическое ядерное оружие. По его словам, такие материалы в СМИ появляются, чтобы стимулировать поддержку Украины и сдержать растущие угрозы.

Публикации в западных СМИ

Напомним, в начале 2024 года в западных СМИ вышла серия публикаций о планах Москвы напасть на страны НАТО. Медиа публикуют сценарии и инфографики, а чиновники призывают уже сейчас готовиться к возможной войне.

Обсуждение началось с публикации немецкого таблоида Bild. Как утверждалось, он получил секретный документ "Оборона альянса-2025" с возможным сценарием того, как могут развиваться события вплоть до якобы прямой "неизбежной войны" летом 2025 года.

Руководитель Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс нуждается в трансформации, а Запад должен подготовиться к эпохе, в которой все может произойти в любое время, включая начало войны.