Що очікувати від третіх перемовин у Стамбулі? Експерт назвав реалії та обмеження

"Ну, перш за все, давайте почекаємо, щоб вони відбулись. Тому що росіяни через свої ЗМІ вкидають інформацію, що, можливо, вони приїдуть у четвер, не завтра, а післязавтра", - зазначив він.

На його думку, Москва спеціально маніпулює інформаційним фоном, щоб показати: "А Баба Яга проти". Таким чином РФ намагається перехопити ініціативу, яку демонструє Україна.

Несвітайлов підкреслив, що великих сподівань на ці перемовини немає, оскільки за пів року Росія жодного разу не проявила справжньої зацікавленості у досягненні миру.

"Ми, звісно, не покладаємо великих сподівань, як я розумію, на цей перемовний процес, тому що росіяни за півроку не демонстрували жодних реальних намагань для того, щоб укласти мир чи хоча б дійти до припинення вогню»", - сказав він.

Втім Україна має скористатися ситуацією й спробувати досягти бодай гуманітарних результатів. Він наголосив: "Мені здається, що нам важливо в цій ситуації, щоб ми хоча б якихось гуманітарних цілей досягли".

Також експерт зазначив, що РФ, імовірно, не піде на мир, однак може зробити певні символічні поступки під тиском зовнішніх обставин.

"Ми розуміємо, що росіяни не підуть на цей мир, очевидно. Але і розуміємо, що з них можна видавити хоч щось", - додав Несвітайлов.

Дедлайн Трампа у 50 днів для РФ

За його словами, Москва нервує через тиск з боку США, зокрема через 50-денний дедлайн, озвучений президентом Дональдом Трампом. При цьому він припустив, що цей термін може бути лише блефом.

"Вони можуть трохи нервувати через цей дедлайн 50 днів від Дональда Трампа. Вони розуміють, що Трамп ці 50 днів продовжить", - зазначив він.

Він згадав ситуацію з TikTok, коли блокування вже тричі відтерміновувалося. Так само, на його думку, може статися і з перемовинами, і з іншими ініціативами: "Трамп повний чекінг-аут".

Несвітайлов вважає, що Москва це усвідомлює, однак може погодитися на мінімальні кроки, аби не виглядати повністю пасивною.

"Вони такі: треба хоч щось дати, кинути якусь кістку. І от наша задача - з цієї ситуації витиснути для себе максимум", - підсумував він.

Водночас, він додав, що, швидше за все, історія з 50 днями завершиться безрезультатно: "Ми також десь розуміємо, що швидше за все історія з 50 днями закінчиться нічим, що це просто блеф… Штати ніяк не форсують події".