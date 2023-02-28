Що необхідно для наступу ЗСУ та який напрямок найімовірніший: відповідь Костенка

"Я не буду прогнозувати. Те, що я бачу - нам потрібно зараз зупинити ворога, який на нас тисне, тому що ми зараз говоримо все про контрнаступ у той час, коли ворог потихеньку нас потісняє на Східному напрямку, переважає в кількості, в кількості техніки, відтісняє наших солдатів", - заявив Костенко.

Після знищення наступального потенціалу Росії, ЗСУ зможуть створити умови для свого подальшого наступу.

"На якому напрямку? Я думаю, що важливий напрямок - Залужний (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, - ред.) сказав про Маріуполь, я думаю десь приблизно в цей бік. Мелітополь, Бердянськ - це коридор, яким ми повинні рухатися", - додав секретар комітету ВР з питань національної безпеки.

Напрямок контрнаступу оцінюватиметься вже під час весняної кампанії після аналізу дій ворога. Водночас повернення Мелітополя не означатиме кінець війни, оскільки, значна кількість територій України й надалі залишається окупованою.

"Нам потрібно почати і домогтися успіху, який нам дасть змогу надалі наступати і значно вибити потенціал Російської Федерації", - зауважив Костенко.