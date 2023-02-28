Що необхідно для наступу ЗСУ та який напрямок найімовірніший: відповідь Костенка

Перед контрнаступом ЗСУ важливо, в першу чергу, зупинити наступ ворога на Східному напрямку. Наразі окупанти переважають наших воїнів в кількості та техніці.
Про це розповів секретар комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки, військовослужбовець Роман Костенко в інтерв'ю РБК-Україна.
"Я не буду прогнозувати. Те, що я бачу - нам потрібно зараз зупинити ворога, який на нас тисне, тому що ми зараз говоримо все про контрнаступ у той час, коли ворог потихеньку нас потісняє на Східному напрямку, переважає в кількості, в кількості техніки, відтісняє наших солдатів", - заявив Костенко.
Після знищення наступального потенціалу Росії, ЗСУ зможуть створити умови для свого подальшого наступу.
"На якому напрямку? Я думаю, що важливий напрямок - Залужний (Валерій Залужний, головнокомандувач ЗСУ, - ред.) сказав про Маріуполь, я думаю десь приблизно в цей бік. Мелітополь, Бердянськ - це коридор, яким ми повинні рухатися", - додав секретар комітету ВР з питань національної безпеки.
Напрямок контрнаступу оцінюватиметься вже під час весняної кампанії після аналізу дій ворога. Водночас повернення Мелітополя не означатиме кінець війни, оскільки, значна кількість територій України й надалі залишається окупованою.
"Нам потрібно почати і домогтися успіху, який нам дасть змогу надалі наступати і значно вибити потенціал Російської Федерації", - зауважив Костенко.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами Костенка, навесні очікуються масштабніші наступи ворога із застосуванням більшої кількості озброєння, техніки. Найімовірніше ворог наступатиме із кількох напрямків, найбільше розвернувшись на Донецькому та Запорізькому плацдармах.
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