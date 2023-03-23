Що найбільше постраждало в Україні після вторгнення РФ: звіт Світового банку

Війна в Україні має широкомасштабні макроекономічні та соціальні наслідки. ВВП країни у 2022 році скоротився на 29,2%, загинуло 9655 мирних жителів, зокрема 461 дитина.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Світового банку.
"Війна призвела до значних втрат робочих місць та доходів у приватному секторі, втрати купівельної спроможності та втрати активів серед українців, особливо найбільш уразливих", - йдеться у звіті.
Зазначається, що загальні потреби в реконструкції та відновленні України оцінюються приблизно в 411 мільярдів доларів. Сектори з найвищими передбачуваними потребами для суспільства є транспорт (22%), відновлення житла (17%), енергетика (11%), соціальний захист та засоби для існування (10%), управління вибухонебезпечними предметами (9%) та сільське господарство (7%).
Найбільш постраждалими галузями є:
Найбільш постраждалими областями є Донецька, Харківська, Луганська, Запорізька, Київська та Херсонська. У Світовому банку зазначають, що втрати в одному секторі перетинаються із втратами в інших секторах економіки. Терміни покриття цих потреб залежатимуть від фінансування, а також від поглинаючої спроможності українського бюджету.
"Скорочення сільськогосподарського виробництва впливає на потреби у транспорті, а відключення електроенергії впливає на торгівлю і промисловість у районах, які інакше постраждали від війни. До даних про загальні втрати не включено втрату доходів домогосподарств у розмірі 61,5 млрд доларів", - додали у звіті.
Раніше Світовий банк заявив, що відновлення економіки України коштуватиме 411 млрд доларів.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, наразі потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів. Водночас сума завданої шкоди не включає дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.
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