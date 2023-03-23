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Что больше всего пострадало в Украине после вторжения РФ: отчет Всемирного банка

Фото: Бахмут (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Война в Украине имеет широкомасштабные макроэкономические и социальные последствия. ВВП страны в 2022 году сократился на 29,2%, погибли 9655 мирных жителей, в том числе 461 ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Всемирного банка.

"Война привела к значительным потерям рабочих мест и доходов в частном секторе, потере покупательной способности и потере активов среди украинцев, особенно наиболее уязвимых", - говорится в отчете.

Общая потребность в реконструкции и восстановлении Украины оценивается примерно в 411 миллиардов долларов. Секторы с наивысшими предполагаемыми потребностями для общества являются транспорт (22%), восстановление жилья (17%), энергетика (11%), социальная защита и средства к существованию (10%), управление взрывоопасными предметами (9%) и сельское хозяйство (7%).

Наиболее пострадавшими отраслями являются:

  • жилищный сектор 38%;
  • транспорт 26%;
  • энергетика 8%;
  • торговая промышленность 8%;
  • сельское хозяйство 7%.

Наиболее пострадавшими являются Донецкая, Харьковская, Луганская, Запорожская, Киевская и Херсонская. В Мировом банке отмечают, что потери в одном секторе пересекаются с потерями в других секторах экономики. Сроки покрытия этих потребностей будут зависеть от финансирования, а также поглощающей способности украинского бюджета.

"Сокращение сельскохозяйственного производства влияет на потребности в транспорте, а отключение электроэнергии влияет на торговлю и промышленность в иначе пострадавших от войны районах. В данные об общих потерях не включена потеря доходов домохозяйств в размере 61,5 млрд долларов", - добавили в отчете.

Ранее Всемирный банк заявил, что восстановление экономики Украины обойдется в 411 млрд долларов.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что потребности Украины на восстановление выросли до 411 млрд долларов. В то же время сумма причиненного ущерба не включает данные о потерях на временно оккупированных территориях.

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