Что больше всего пострадало в Украине после вторжения РФ: отчет Всемирного банка

"Война привела к значительным потерям рабочих мест и доходов в частном секторе, потере покупательной способности и потере активов среди украинцев, особенно наиболее уязвимых", - говорится в отчете.

Общая потребность в реконструкции и восстановлении Украины оценивается примерно в 411 миллиардов долларов. Секторы с наивысшими предполагаемыми потребностями для общества являются транспорт (22%), восстановление жилья (17%), энергетика (11%), социальная защита и средства к существованию (10%), управление взрывоопасными предметами (9%) и сельское хозяйство (7%).

Наиболее пострадавшими отраслями являются:

жилищный сектор 38%;

транспорт 26%;

энергетика 8%;

торговая промышленность 8%;

сельское хозяйство 7%.

Наиболее пострадавшими являются Донецкая, Харьковская, Луганская, Запорожская, Киевская и Херсонская. В Мировом банке отмечают, что потери в одном секторе пересекаются с потерями в других секторах экономики. Сроки покрытия этих потребностей будут зависеть от финансирования, а также поглощающей способности украинского бюджета.

"Сокращение сельскохозяйственного производства влияет на потребности в транспорте, а отключение электроэнергии влияет на торговлю и промышленность в иначе пострадавших от войны районах. В данные об общих потерях не включена потеря доходов домохозяйств в размере 61,5 млрд долларов", - добавили в отчете.