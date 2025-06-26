Про що мріє Путін насправді: Зеленський прямо попередив Європу

"Це мрія Путіна - побачити роздроблену Європу, де маргінальні голоси набувають впливу і виступають не за єдність, а за розкол. Тому Росія підтримує будь-кого, хто намагається послабити Європу зсередини, незалежно від того, наскільки він екстремальний. Більшість з вас чітко бачать цю загрозу і протистоять їй", - сказав Зеленський.

Він вважає, що завдяки цьому наразі Європа набагато сильніша, ніж 5 років тому.

"Світ явно нестабільний. Але ЄС залишається сильною глобальною силою, яка може захищати - і захищає - європейські цінності та інтереси. Він також відіграє ключову роль у забезпеченні того, щоб війна, яку веде Росія, не поширювалася далі, і в просуванні до миру. Без Європи це було б неможливо", - заявив президент.

Він нагадав, що Україна готова до справедливого миру та припинення вогню.

"Саме Росія блокує все. І саме тому тиск повинен посилюватися", - підкреслив він.