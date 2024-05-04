Не лише пляжі: які місця в Одесі неможливо оминути увагою

"Перлина біля моря" - саме так називають мальовниче курортне місто в Україні. Одесу складно порівняти з будь-яким іншим містом. Її неперевершений колорит важко передати словами. Гостинність тут відчуваєш навіть у повітрі.

При підготовці матеріалу використовувалися такі джерела: "Приморський бульвар. Одеса від А до Я", офіційний сайт Оперного театру, Енциклопедія історії України.

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Приморський бульвар

Найвдаліше місце, з якого варто починати екскурсію по Одесі, - це Приморський бульвар. Звідси можна дістатися буквально до всіх визначних місць міста.

Фото: Приморський бульвар (wikipedia.org)

Приморський бульвар є візитівкою й окрасою Одеси, а також одним із найпопулярніших туристичних об'єктів. Потрапити на бульвар зі сторони моря можна по Потьомкінських сходах або піднятись на фунікулері.

Над сходами велично височить пам'ятник першому градоначальнику Одеси - Арману де Рішельє (його часто називають просто Дюком). Цікаво, що цей монумент взагалі є першим пам'ятником, який встановили у місті.

Пам'ятник Арману де Рішельє (фото з мережі)

У звʼязку з повномасштабним вторгненням Росії Приморський бульвар довго був закритий для відвідувачів. Проте восени 2023 року влада знову відкрила його для гостей.

Потьомкінські сходи

Ще одна візитна картка Одеси - Потьомкінські сходи. Унікальний проєкт графа Воронцова як подарунок своїй дружині Єлизаветі.

Потьомкінські сходи були побудовані багато десятиліть тому, але дотепер дивують навіть досвідчених туристів. Вважається, що завдяки ним можна побачити справжню Одесу.

Сходи налічують 192 сходинки та входять у десятку найкрасивіших в Європі. Тут призначають побачення, знімають та показують кіно, а також щорічно тут влаштовують спортивні змагання, наприклад, хто швидше спуститься зі сходів.

Фото: Потьомкінські сходи (wikipedia.org)

Оперний театр

Якщо ви замислюєтеся, куди можна сходити ввечері в Одесі, найкращий варіант - відвідати театр опери та балету.

Це одне із найзнаменитіших місць не лише в Одесі, а й за межами країни. Будівля, зведена у стилі віденського бароко, виглядає розкішно не лише зовні, а й усередині.

Також цікавим місцем для туристів буде музей при Оперному театрі. Його експозиція дозволить гостям міста перейнятися духом одеської опери та торкнутися її історії.

Неподалік Оперного театру є затишний скверик, де можна відпочити та помилуватись красою архітектури. Тут часто грають вуличні музиканти, які підбирають сучасний та класичний репертуар.

Фото: Оперний театр в Одесі (wikipedia.org)

Вулиця Дерибасівська

Вулиця Дерибасівська​ - головний осередок одеського колориту. Потрапивши сюди, ви чітко зрозумієте, чому Одесу інколи називають "містом контрастів". Тут гармонійно поєднуються простота з розкішшю.

На Дерибасівській багато затишних ресторанів, кав'ярень, бутиків та готелів. Забудова вулиці здійснювалася в основному в 19 столітті.

Вулиця Дерибасівська (фото з мережі)

Також на Дерибасівській є пам’ятник 12-му стільцю з однойменного роману Іллі Ільфа та Євгена Петрова. Місцеві переконують, бажання обов’язково здійсниться, якщо загадати його сидячи на цьому стільчику.

Пам’ятник 12-му стільцю (фото з мережі)

Одеські катакомби

Одеські катакомби - це 2500 км підземних тунелів, деякі з яких навіть частково повʼязані між собою. Про зловісні та загадкові катакомби складають легенди.

Цей величезний підземний лабіринт під містом, який утворився після робіт з видобутку каменю ще у 19 столітті.

Катакомби активно використовував одеський кримінальний світ. У роки Другої світової війни там ховався партизанський загін, а під час холодної війни у катакомбах були побудовані протиатомні бункери.

Одеські катакомби (фото з мережі)

Воронцовський маяк

Воронцовський маяк в Одесі - це морська візитна картка міста, перша одеська споруда, яку бачать туристи, які прибувають на суднах в порт.

Крім того, гідротехнічна споруда баштового типу впродовж багатьох років є чудовим засобом навігації, призначена для вказівки безпечного ходу судам або проходу в гавань.

Фото: Воронцовський маяк (wikipedia.org)

Воронцовський палац

Справжньою окрасою міста є Воронцовський палац. Це чи не найвідоміший палац на півдні України. Колись тут був шикарний сад, а в стайнях мешкали родовиті скакуни. Сьогодні від цього залишилися лише спогади.

Палац візуально витканий з поєднань прямих і склепінчастих складових, архітектор використовував контраст між великими глухими гладкими поверхнями та колонадами.

У розкішних інтер'єрах, оформлених видатним скульптором і живописцем Карлом Скотті, використані прийоми романтизму. Інтер'єри палацу являють собою найкращі зразки збережених інтер'єрів Одеси епохи ампіру.

Фото: Воронцовський палац (wikipedia.org)

Крім самого палацу увагу туристів привертає його колонада, саме тут робиться більшість красивих фотографій в Одесі.

Фото: колонада перед Воронцовським палацом (wikipedia.org)

Пасаж

Знатним пам'ятником архітектури та візитною карткою Одеси вважається "Пасаж", побудований в 1898-1899 роках. У будівлі гармонійно сплітаються лінії бароко, класики та пластичного модерну.

Родзинка комплексу - його декор і критий атріум зі скляним дахом. Пишна ліпнина, різноманітність скульптур античних героїв робить "Пасаж" швидше музеєм, ніж торговим центром.

Торговий центр "Пасаж" в Одесі (фото з мережі)