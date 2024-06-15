Що може принести саміт миру в Швейцарії: очікування Зеленського

За словами Зеленського, перший саміт миру буде сфокусований на першочергових пунктах української формули миру - ядерна, гуманітарна та продовольча безпеки.

"Ми сфокусуємось на цих першочергових пунктах формули миру. Працюючи над ними, ми можемо досягти угоди та створити план дій для кожного пункту формули миру," - сказав президент.

За його словами, сьогоднішній інавгураційний саміт миру включає три панелі, на яких кожна країна може показати своє лідерство.

"Що може принести цей саміт? По-перше, довести, що повернення безпеки можливе. По-друге, надати реальний план, щоб кожен крок до миру працював - від ядерної та продовольчої безпеки до повернення полонених та депортованих людей, до повного завершення війни без загрози її початку. Я вірю, що це можливо," - розповів Зеленський.

Президент вважає, що наразі "немає жодної потреби вигадувати велосипед, коли статут ООН вже визначає підвалини миру та нормального співіснування народів".

"Нам треба просто повернутися до них. З цією метою нам треба визначити, як держави будуть співіснувати. Це зрозумілі та можливі цілі", - підкреслив він.

Нагадаємо, формула миру України, запропонована президентом Володимиром Зеленським, складається з кількох ключових пунктів, спрямованих на досягнення справедливого та тривалого миру.

Детально про те, про що йдеться у формулі миру, які розглянуть під час саміту у Швейцарії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Саміт миру у Швейцарії

На вихідних у Швейцарії проходить глобальний саміт миру за ініціативою президента Володимира Зеленського. Основою для саміту стала українська формула миру, а участь у ньому візьмуть близько 100 країн та міжнародних організацій.

Детальніше про український саміт миру - у матеріалі РБК-Україна.

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