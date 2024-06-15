Что может принести саммит мира в Швейцарии: ожидания Зеленского

По словам Зеленского, первый саммит мира будет сфокусирован на первоочередных пунктах украинской формулы мира – ядерной, гуманитарной и продовольственной безопасности.

"Мы сфокусируемся на этих первоочередных пунктах формулы мира. Работая над ними, мы можем достичь соглашения и создать план действий для каждого пункта формулы мира", - сказал президент.

По его словам, сегодняшний инаугурационный саммит мира включает в себя три панели, на которых каждая страна может показать свое лидерство.

"Что может принести этот саммит? Во-первых, доказать, что возвращение безопасности возможно. Во-вторых, предоставить реальный план, чтобы каждый шаг к миру работал - от ядерной и продовольственной безопасности до возвращения пленных и депортированных людей, до полного завершения войны без угрозы ее начала. Я верю, что это возможно, – рассказал Зеленский.

Президент считает, что "нет никакой необходимости придумывать велосипед, когда устав ООН уже определяет основы мира и нормального сосуществования народов".

"Нам нужно просто вернуться к ним. С этой целью нам нужно определить, как государства будут сосуществовать. Это понятные и возможные цели", – подчеркнул он.

Напомним, формула мира Украины, предложенная президентом Владимиром Зеленским, состоит из нескольких ключевых пунктов, направленных на достижение справедливого и продолжительного мира.

Подробно о том, о чем идет речь в формуле мира, которая будет рассмотрена во время саммита в Швейцарии - читайте в материале РБК-Украина.

Саммит мира в Швейцарии

В выходные в Швейцарии проходит глобальный саммит мира по инициативе президента Владимира Зеленского. Основой для саммита стала украинская формула мира, а в нем примут участие около 100 стран и международных организаций.

Детальнее об украинском саммите мира - в материале РБК-Украина.

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