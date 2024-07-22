Що не так з майбутнім підвищенням податків для бізнесу: думки експертів

Оподаткування оборотів бізнесу та підвищення військового збору - не найкращий спосіб збільшення бюджетних надходжень, який може негативно вплинути на бізнес.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Уряд збільшує чек. Хто заплатить більше після зростання податків та чого боїться бізнес".
"Податок з обороту – одна з невдалих пропозицій уряду. Це стара історія. Запровадження податку з обороту обговорюється з перших днів незалежності України", - говорить перший віце-президент Торгово промислової палати Михайло Непран.
Окрім збільшення податкового навантаження податок з обороту зробить неконкурентними українські товари таких галузей як машинобудування та металургія. Вийде так, що при купівлі імпортного товару споживачеві доведеться платити податків менше, ніж при купівлі товару вітчизняного виробництва.
Проблемою є навіть саме адміністрування податку з обороту. Для цього потрібно, зокрема, розробити програмне забезпечення, методики, щоб адміністрування не виявилось дорожчим, ніж потім зберуть податків.
Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Олег Гетман наголошує, що податок з обороту є особливо шкідливим для бізнесу. На його думку, кращою альтернативою було б покращення податкового адміністрування та підвищення податку на землю і нерухомість, насамперед для великих підприємств.
Нагадаємо, уряд України анонсував нові ініціативи щодо збільшення податків з метою забезпечення додаткового фінансування для армії. Зокрема, планується підвищення військового збору та введення нових податків на окремі види товарів і послуг.
Згідно з урядовим законопроєктом, військовий збір має бути стягнутий з усіх видів доходів, а також з операцій з банківськими металами, ювелірними виробами, легковими автомобілями, нерухомістю та послугами мобільного зв’язку.