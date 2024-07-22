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Что не так с будущим повышением налогов для бизнеса: мнения экспертов

Министр финансов Сергей Марченко (фото: kmu.gov.ua)
Автор: Катерина Мартынчук

Налогообложение оборотов бизнеса и повышение военного сбора – не лучший способ увеличения бюджетных поступлений, который может негативно повлиять на бизнес.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Правительство увеличивает чек. Кто больше заплатит после роста налогов и чего боится бизнес".

"Налог с оборота – одно из неудачных предложений правительства. Это старая история. Введение налога с оборота обсуждается с первых дней независимости Украины", - говорит первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Михаил Непран.

Кроме увеличения налоговой нагрузки, налог с оборота сделает неконкурентными украинские товары таких отраслей как машиностроение и металлургия. Выйдет так, что при покупке импортного товара потребителю придется платить налогов меньше, чем при покупке товара отечественного производства.

Проблемой является даже само администрирование налога с оборота. Для этого нужно, в частности, разработать программное обеспечение, методики, чтобы администрирование не оказалось дороже, чем соберут потом налогов.

Координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Олег Гетман подчеркивает, что налог с оборота особенно вреден для бизнеса. По его мнению, лучшей альтернативой было бы улучшение налогового администрирования и повышение налога на землю и недвижимость, в первую очередь для крупных предприятий.

Напомним, правительство Украины анонсировало новые инициативы по увеличению налогов с целью обеспечения дополнительного финансирования для армии. В частности, предполагается повышение военного сбора и введение новых налогов на отдельные виды товаров и услуг.

Согласно правительственному законопроекту, военный сбор будет взыскиваться со всех видов доходов, а также с операций с банковскими металлами, ювелирными изделиями, легковыми автомобилями, недвижимостью и услугами мобильной связи.

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