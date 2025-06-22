Що краще їсти - черешню чи полуницю? Названо кориснішу ягоду

Користь для здоров'я

Черешня

Нутриціолог Катерина Назаренко розповіла, що черешня - соковита та солодка ягода, яка містить антиоксиданти, калій, вітамін С та поліфеноли.

Вона покращує роботу серця, сприяє детоксикації, допомагає при набряках.

Категорично не рекомендована у великій кількості людям з діабетом, ожирінням, а також при схильності до підвищеного газоутворення чи загострення шлунково-кишкових захворювань.

Містить також мелатонін - природний гормон сну, що допомагає налагодити режим відпочинку. Харчові волокна стимулюють роботу кишківника і допомагають запобігати закрепам.

Черешня (фото: Freepik)

Полуниця

Полуниця - це ягода, яка багата на вітамін С, фолієву кислоту, марганець та антиоксиданти. Підтримує імунітет, має протизапальні властивості, покращує стан шкіри та судин.

Проте може викликати алергічні реакції, особливо у дітей, а також не рекомендована при виразковій хворобі шлунка в період загострення.

Полуниця містить флавоноїди і антоціани, які борються зі вільними радикалами, уповільнюють старіння та захищають клітини. Завдяки харчовим волокнам полуниця сприяє нормалізації роботи кишечника і запобігає запорам.

Допомагає знизити запалення і може підтримувати здоров’я шкіри.

Калій і антиоксиданти в полуниці допомагають знижувати кров’яний тиск і покращують стан судин.

Полуниця (фото: Freepik)

Яка ягода корисніша

Важливо розуміти, що навіть найкорисніша ягода може не підійти саме вам. Щоб зрозуміти, яка з них буде союзником вашого здоров’я, а яка - зайвим навантаженням, важливо врахувати індивідуальні особливості організму.

Загальна рекомендація така:

якщо потрібно більше вітаміну С і користь для шкіри - полуниця.

хочете отримати протизапальну дію і користь для серця - черешня

Обидві ягоди низькокалорійні і багаті антиоксидантами, тож найкраще - їсти їх разом у сезон.