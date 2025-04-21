Що казав Папа Римський про Україну та Путіна: найгучніші заяви

Позиція Папи Римського до і після повномасштабного вторгнення РФ в Україну

До моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну понтифік уникав прямого згадування Москви в контексті агресії. Ще у 2019 році, під час зустрічі з лідерами Української греко-католицької церкви, Франциск називав ситуацію в Україні складною, а конфлікт на Донбасі - "гібридною війною".

При цьому Росію він відкрито не згадував, попри попередні зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним. Понтифік неодноразово висловлювався щодо війни в Україні, закликаючи до миру та припинення насильства.

Загалом, позиція Франциска щодо Путіна була неоднозначною: він засуджував агресію та закликав до миру, але часто уникав прямої критики глави Кремля.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році Папа Франциск емоційно звернувся до світу зі словами: "В ім’я Бога я прошу вас: зупиніть різанину". Він публічно засудив вбивства мирного населення, підкреслюючи, що це насильство не має жодного стратегічного сенсу, а Маріуполь назвав містом-мучеником.

У лютому 2022-го року Папа прагнув знову зустрітися з Путіним, аби закликати до припинення бойових дій. Він навіть звернувся до російського посольства у Ватикані з відповідною пропозицією, але отримав відмову.

Франциск уперше прямо засудив дії Росії у січні 2024 року. Папа нагадав про "майже дворічну широкомасштабну війну, яку Росія веде проти України, що призвела до великої кількості жертв і масових руйнувань".

Заклики до миру та переговорів

На Різдво у грудні 2024-го Папа Римський закликав до "різдвяного перемир’я" в Україні та інших регіонах, охоплених конфліктами, підкреслюючи необхідність припинення вогню. ​

"Стражденна Україна і далі потерпає від обстрілів міст, які іноді пошкоджують школи, лікарні, храми. Нехай же замовкне зброя і залунає різдвяна коляда! Молімося, щоб на Різдво припинився вогонь на всіх воєнних фронтах, у Святій Землі, в Україні, на всьому Близькому Сході та в усьому світі", - заявив Папа.

У лютому 2025 року, з нагоди третьої річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну Папа Франциск назвав цю дату "болючою і ганебною річницею для всього людства" та висловив солідарність з українським народом.

Останньою із його заяв про російсько-українську війну була зроблена на Великдень 20 квітня 2025 року.

​Понтифік сказав лише фразу: "Браття і сестри, з Великоднем!". Решту його благословення зачитав один із помічників. В ній прозвучали слова про Україну "спустошену війною".

"Нехай воскреслий Христос дарує Україні, спустошеній війною, свій пасхальний дар миру та заохочує всі залучені сторони продовжувати зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і міцного миру", - йшлося в його заяві.

Заява про "білий прапор" та інші суперечливі висловлювання

Папа Римський у День Незалежності України назвав дочку кремлівського ідеолога Олександра Дугіна Дар'ю, яку підірвали у Підмосков'ї "невинною жертвою війни". Україна натомість заявила про розчарування словами понтифіка.

У березні 2024 року в інтерв'ю швейцарському телебаченню Папа Франциск заявив, що "сильнішим буде той, хто має сміливість підняти білий прапор і вести переговори". Ця заява викликала обурення в Україні та серед її союзників. ​

Тодішній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що прапор країни синьо-жовтий та інших прапорів вона не підійматиме. У Ватикані ж пізніше пояснили, що Папа використав образ білого прапора, оскільки його запропонував інтерв'юер. Понтифік, як наголосив офіційний представник Ватикану Маттео Бруні, мав на увазі перемир'я, а не капітуляцію.

Ще раніше Папа казав, що не вірить у жорстокість росіян, а натомість вважає їх "великим народом" і захоплюється "російським гуманізмом". Крім того, він стверджував, що "гавкіт НАТО на двері Росії" міг призвести до її вторгнення в Україну - тобто фактично повторював одну з тез російської пропаганди, якою Москва виправдовувала війну.

У лютому 2025-го Папа Римський запропонував українцям пробачити Росію і не відповідати "ударом на удар". Франциск закликав українських молодих людей "прощати" російських окупантів, навіть попри те, що "війна залишає глибокі рани в наших серцях".

Також Франциск одного разу назвав український та російський народи "двоюрідними братами". Це сталося під час його молитви за мир на французькому острові Корсика

"Вони ж брати, двоюрідні брати. Хай порозуміються! Війна - це завжди поразка. Миру всьому світу!", - сказав понтифік.

Як Папа Римський підтримував Україну

Попри суперечливі заяви, Папа Франциск неодноразово висловлював й солідарність з українським народом від початку великої російської агресії. Так, у квітні цього року він надіслав Україні чотири автомобілі швидкої допомоги та медикаменти для зон бойових дій. ​

Також він неодноразово мав зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. Франциск уперше прийняв українського лідера у Ватикані 8 лютого 2020 року. Тоді Зеленський просив Папу допомогти у звільненні полонених українців і сприяти мирному врегулюванню ситуації на Донбасі.

Під час другого візиту до Ватикану вже в травні 2023 року Зеленський обговорював із Папою роль Ватикану в мирному врегулюванні. Також відбулася окрема зустріч Франциска з дружинами українських військовополонених, зокрема захисників "Азовсталі".

Тоді Папа казав про готовність приїхати до Києва, але тільки за умови, що по дорозі до Москви. Українська сторона неодноразово запрошувала його, але візиту понтифіка так не відбулося.