Що не так із "сигналкою": чому сама собою спрацьовує охоронна система авто

Навіть правильно інстальована охоронна система автомобіля рано чи пізно може засмутити власника невмотивованими спрацюваннями. Чому буває так, що "сигналка" без видимої причини не дає спати цілому дому?

Певно, багатьом з нас доводилося бачити, як автомобільна сигналізація раз по раз здіймає сигнал тривоги без видимої причини. Власник замучений, сусіди хвилюються ще більше – при тому що причина насправді є, і навіть цілий перелік. І на більшість з них може вплинути сам власник.

Чому кричить "сигналка"

Слід визнати, що помилкові сигнали охоронної системи, як і інших складних електронних систем, неминучі. Проте, конструктори роблять багато, аби уникнути цього, тож багаторазові повторні спрацьовування – явище нештатне і має насторожити власника. І перш за все майте на увазі, що далеко не завжди такі серії "безпричинних" спрацьовувань насправді є хибними.

Отже, чому сама собою спрацьовує автомобільна сигналізація:

- Флора та фауна. Сусідські кішки, дворові собаки, дикі білки, падаючі каштани і гілки дерев зазвичай не залишають видимих ​​слідів, тож скільки б разів ви не виходили на балкон чи на двір до "панікуючої" машини, дізнатися про контакт тварин та рослин з кузовом буває неможливо;

- Ніжне налаштування датчиків удару та нахилу. Чутливість датчиків – завжди баланс між зайвими спрацюваннями і ризиком наразити машину на чиїсь безкарні злочинні дії. Тобто якщо датчики налаштовані дуже чутливо, будьте готові, що сильний вітер, град і шум (наприклад, грім чи мотоцикл без глушника) спровокують сигнал тривоги;

- Сильний вітер чи опади. Буває, що поривчастий вітер настільки сильний, що розгойдує автомобіль з амплітудою, достатньою для активації навіть правильно налаштованих датчиків. Так само і шум авто чи мотоциклістів, що проносяться повз без глушників, може перевищити поріг чутливості датчика удару (який конструктивно часто влаштований за принципом мікрофона);

- Падіння в салоні певного предмету. Типовий для спекотної погоди випадок, коли кронштейн-присоска для телефона (чи іншого гаджета), відпадає від гарячого скла, стукає по торпедо – і датчик удару фіксує цю подію як злочинне посягання;

- Порушене регулювання одного з датчиків. Так звані кінцеві вимикачі, які використовуються як датчики відчинення дверей, капота і багажника, повинні бути правильно відрегульовані. В іншому випадку вони можуть давати випадковий сигнал навіть при закритих дверях (капоті та багажнику). Схожий ефект часто дає забруднення датчика;

- Порушення контактів у ланцюгах сигналізації. Найчастіше це буває у вологу погоду або після ремонтних робіт, коли автомеханіки пошкодили щось у проводці. Ненадійний контакт в ланцюгах живлення деякі моделі охоронних систем розуміють як спробу зловмисника знеструмити її примусово – і роблять з цього відповідні висновки;

- Вашу охоронну систему атакують викрадачі. Поширений у темну пору доби прийом: щоб змусити власника зрештою вимкнути охоронну систему та піти спати, злочинці можуть багаторазово викликати її спрацювання. Для цього вони застосовують, наприклад, пневматичний пістолет або гвинтівку, стріляючи кульками по шинах;

- Стороннє джерело радіосигналу (радіоперешкоди). В одному частотному діапазоні з брелками охоронних систем часто працюють системи дистанційного керування в'їзними воротами та дверима офісів. Вплив потужного чужого сигналу на свій приймальний модуль "сигналка" може сприймати як спробу злому і підняти тривогу.

Якщо коротко

Навіть якщо охоронна система однієї нещасливої ночі набридла вам безпричинними спрацюваннями, не можна ігнорувати її. Можливо, вона якраз чесно виконує свій обов'язок, інформуючи вас про посягання на ваше майно. Відтак, спробуйте спостерігати за машиною після чергового незрозумілого сигналу тривоги – можливо, ви побачите щось навколо авто під час загадкової поведінки "сигналки". Або як мінімум переставте машину до ранку на парковку з охороною, а вже зранку будете розбиратись з причиною дивної поведінки вашого електронного сторожа.