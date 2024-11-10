Что не так с "сигналкой": почему сама собой срабатывает охранная система авто

Даже правильно установленная охранная система автомобиля рано или поздно может огорчить владельца немотивированными износами. Почему бывает так, что "сигналка" без видимой причины не дает спать целому дому?

Наверное, многим из нас приходилось видеть, как автомобильная сигнализация то и дело поднимает сигнал тревоги без видимой причины. Владелец измучен, соседи волнуются еще больше – при том что причина действительно есть, и даже целый перечень. И на большинство из них может повлиять сам владелец.

Почему кричит "сигналка"

Следует признать, что ложные сигналы охранной системы, как и других сложных электронных систем, неизбежны. Однако, конструкторы делают многое, чтобы избежать этого, так что многократные повторные срабатывания – явление нештатное и должно насторожить владельца. И прежде всего имейте в виду, что далеко не всегда такие серии "беспричинных" срабатываний на самом деле ошибочны.

Итак, почему сама собой срабатывает автомобильная сигнализация:

- Флора и фауна . Соседские кошки, дворовые собаки, дикие белки, падающие каштаны и ветки деревьев обычно не оставляют видимых следов, поэтому сколько бы раз вы не выходили на балкон или во двор к "паникующей" машине, узнать контакт животных и растений с кузовом бывает невозможно ;

- Нежная настройка датчиков удара и наклона. Чувствительность датчиков – всегда баланс между лишними износами и риском подвергнуть машину чьим-то безнаказанным преступным действиям. То есть, если датчики настроены очень чувствительно, будьте готовы, что сильный ветер, град и шум (например, гром или мотоцикл без глушителя) спровоцируют сигнал тревоги;

- сильный ветер или осадки. Бывает, что порывистый ветер настолько силен, что раскачивает автомобиль с амплитудой, достаточной для активации даже правильно настроенных датчиков. Так же и шум авто или мотоциклистов, проносимых мимо без глушителей, может превысить порог чувствительности датчика удара (который конструктивно часто устроен по принципу микрофона);

- Падение в салоне определенного предмета . Типичный для жаркой погоды случай, когда кронштейн-присоска для телефона (или другого гаджета) отпадает от горячего стекла, стучит по торпедо – и датчик удара фиксирует это событие как преступное посягательство;

- нарушена регулировка одного из датчиков. Так называемые концевые выключатели, используемые в качестве датчиков открывания дверей, капота и багажника, должны быть правильно отрегулированы. В противном случае они могут давать случайный сигнал даже при закрытых дверях (капоте и багажнике). Сходный эффект часто дает загрязнение датчика;

- Нарушение контактов в цепях сигнализации . Чаще это бывает во влажную погоду или после ремонтных работ, когда автомеханики повредили что-то в проводке. Ненадежный контакт в цепях питания некоторые модели охранных систем понимают как попытку злоумышленника обесточить ее принудительно и делают из этого соответствующие выводы;

- Вашу охранную систему атакуют похитители . Распространенный в темное время суток прием: чтобы заставить владельца отключить охранную систему и уйти спать, преступники могут многократно вызвать ее износ. Для этого они применяют, например, пневматический пистолет или винтовку, стреляя шариками по шинам;

- посторонний источник радиосигнала (радиопомехи) . В одном частотном диапазоне с брелками охранных систем часто работают системы дистанционного управления въездными воротами и дверьми офисов. Воздействие мощного чужого сигнала на свой приемный модуль "сигналка" может воспринимать как попытку взлома и поднять тревогу.

Если коротко

Даже если охранная система одной несчастной ночи надоела вам беспричинными износами, нельзя игнорировать ее. Возможно, она как раз честно выполняет свой долг, информируя вас о посягательствах на ваше имущество. Следовательно, попробуйте наблюдать за машиной после очередного непонятного сигнала тревоги – возможно, вы увидите что-нибудь вокруг авто во время загадочного поведения "сигналки". Или как минимум переставьте машину до утра на охраняемую парковку, а уже утром будете разбираться с причиной странного поведения вашего электронного сторожа.