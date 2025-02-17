Що говорять в Україні та світі про мирні переговори: головні заяви

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Зеленський про зустріч із Путіним та мирну угоду

Під час участі на Мюнхенській конференції президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий провести переговори з Путіним лише тоді, коли матиме узгоджений план для цієї зустрічі з президентом США Трампом та європейськими союзниками.

Пізніше Зеленський також зазначив, що не вірить словам Путіна про нібито готовність припинити вогонь і вважає, що переговори з ним наодинці перетворилися б на "діалог із терористом".

"Він вбивця, і він ніколи не зміниться. І саме тому це діалог із терористом. Це діалог із вбивцею. У мене немає такої сили, достатньої сили, щоб його витіснити (з території України, – ред.). Ось чому я маю про це говорити. Щоб наші союзники могли дати мені таку силу, щоб його витіснити ", – сказав Зеленський в інтерв'ю NBC News.

У цьому ж інтерв'ю президент України наголосив на важливості майбутніх безпекових гарантій, якщо країна не вступить до НАТО. Серед них значний запас ракетного озброєння, велика армія, економічні гарантії та ринок Євросоюзу.

Зеленський заявив, що ані Україна, ані Росія не отримають "дуже хорошу" мирну угоду на переговорах щодо завершення війни в нинішніх умовах.

"Ні, за таких обставин у нас не буде вигідної угоди, і для Путіна теж не буде вигідно, бо він не може нас перемогти, а ми не можемо перемогти його. Тому це не буде вигідна угода для нас обох. Але може бути щось важливіше. Мир. Можливо, не найкращий, але мирні люди. Це те, чого ми справді хочемо. Це набагато важливіше за будь-які вигідні угоди. Я так вважаю", – зазначив Зеленський.

При цьому він підкреслив, що не можна віддавати "всі вигоди" Володимиру Путіну та грати за правилами Москви. Тому для українського президента важливо, аби президент США Дональд Трамп був на боці України.

Зеленський сказав, що Україна юридично ніколи не визнає свої окуповані території російськими. Водночас додавши, що він готовий на переговорах обговорювати відмову від окупованої території як частину дипломатичної угоди, за якою Україна могла б приєднатися до НАТО.

"Так, ми повинні повернути її (окуповану територію – ред.) дипломатичним шляхом. Так, ми можемо. Якщо ми в НАТО, то зрозуміло, чому дипломатичним шляхом, це дуже зрозуміло", – заявив президент.

"Мирні" переговори США з РФ у Саудівській Аравії та реакція України

Лідер США Дональд Трамп 16 лютого заявив, що активно працює над досягненням миру в Україні, і переконаний, що як Володимир Зеленський, так і Володимир Путін прагнуть припинити бойові дії. За його словами, президент України братиме участь у мирних переговорах, хоча не уточнив конкретні деталі щодо формату його участі.

"Я вiрю, що Путін має намір припинити конфлікт в Україні. Зеленський братиме участь у переговорах про мирне врегулювання", – сказав Трамп.

Ця заява пролунала на тлі інформації щодо зустрічі делегацій США та Росії у Саудівській Аравії цього тижня, темою якої має стати обговорення завершення війни в Україні. Українська сторона заявила, що не знала про ці переговори та не визнаватиме їх.

"Україна розцінює будь-які переговори про Україну без України як такі, що не мають результатів. Ми не можемо визнавати будь-які речі або домовленості про нас без нас", – сказав президент Володимир Зеленський.

При цьому він висловив думку, що переговори можуть бути присвячені "двосторонньому треку відносин" США та РФ.

Зеленський зазначив, що українська делегація цього тижня також відвідає Саудівську Аравію, але це офіційний візит, який "не має ніякого зв'язку з тими речами, які відбуваються у Саудівській Аравії на рівні представників США та РФ".

Втім один з учасників делегації США на переговорах із РФ, держсекретар Марко Рубіо, пояснив, що переговори американської та російської сторін цього тижня лише є шансом побачити, наскільки серйозно налаштований президент Росії.

Рубіо підкреслив, що мирні переговори щодо закінчення війни в Україні поки що не розпочалися.

"Зрештою, все дійде до певної точки – якщо це будуть справжні переговори, а ми поки що до цього не дійшли, – але якщо це станеться, доведеться втручатися Україні, тому що саме вона зазнала вторгнення, і доведеться втручатися європейцям, бо мають санкції проти Путіна і Росії", – заявив держсекретар США.

Участь Європи у переговорах

Своїми словами про необхідність участі європейських союзників у майбутніх мирних переговорах Марко Рубіо спростував заяву спецпосланця президента США Кіта Келлога на Мюнхенській конференції.

Під час форуму американський генерал сказав, що не бачить Європу за столом переговорів щодо врегулювання війни в Україні. Але, за його словами, інтереси Європи будуть враховані. Келлог пояснив це тим, що США не хочуть повторювати проблему "Мінського формату" з його великою кількістю учасників.

"Чи всі будуть ваші інтереси (європейських союзників, – ред.) включені в ці обговорення? Так. Якщо мається на увазі сидіти фізично за столом, то ні", – сказав Келлог.

Заява спецпосланця Трампа викликала критику серед представників ЄС.

Глави МЗС країн Європейського Союзу провели екстрену зустріч у Мюнхені і анонсували нові ініціативи щодо України. Президент Фінляндії та прем'єр-міністр Хорватії висловили думку, що Європі потрібен спеціальний посланець для забезпечення значущої ролі ЄС у мирних переговорах. Президент Франції Еммануель Макрон скликав саміт на 17 лютого в Парижі для обговорення позиції Європи.

Коментуючи заяву Кіта Келлога, президент України Володимир Зеленський наголосив, що Україна має сама вирішувати, хто буде за столом переговорів.

Нагадаємо, спеціальний посланник президента США Кіт Келлог заявив, що протягом 180 днів докладе всіх зусиль для завершення війни в Україні.

Також Келлог назвав поступки, на які має піти російський диктатор Володимир Путін задля завершення війни. Зокрема, ці поступки мають стосуватися територій, а також зменшення або відмова від використання військ в майбутньому.

Під час підготовки матеріалу використовувалися: публікації СBS News, NBC News, CNN, Reuters, заяви президента України Володимира Зеленського.